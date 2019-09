Meglépte a Metro: vége a korlátozásnak, beszállnak az év végi őrületbe

A Metro bedobta magát a karácsonyi forgatagba is: év végéig fogadja a családi vásárlókat, nem is várva meg a korábban meghirdetett egyhónapos nyitási szakasz végét, szeptember 24-t.

Már korábban beszámoltunk róla, hogy nemrégiben újított a Metro áruházlánc: ráhajtott a családokra egy kis reklámhadjárattal körítve. Ennek lényege, hogy úgynevezett napijegy igénylésével pénteken, szombaton és vasárnap bárki vásárolhatott a Metro áruházakban, nem kell hozzá vállalkozás, adószám, vagy valamilyen intézménynek lenni - írja a blokkk.com.

Igaz, a termékkínálat továbbra is főként a vállalkozások, intézmények igényeihez igazított, de aki a nagybevásárlások elkötelezett híve, az megtalálja a számítását. Arról nem is beszélve, hogy az eddigi háromnapos hétvégi nyitás is hozhatott valamennyit a Metro konyhájára. Ha pedig ebbe belevágott, feltehetően igazított is valamit a korábban szokásos kínálatán.

A karácsonyig kitartó új gurítás: mehetsz a Metroba vásárolni minden nap ebben az évben

Itt az újabb meglepetés: nagyobb sebességre kapcsolt a Metro. Ennek általában két oka lehet, az egyik, hogy nagyon megy nekik, a másik, hogy nagyon nem megy. Sokkal valószínűbb, hogy inkább az előbbi, ugyanis a cég legfrissebb reklámja szerint a 13 Metro áruház most már december 31-ig fogadja a családokat, egy napijegy ellenében.

A Metro családi vásárlás hátránya ugyanis más bolttal szemben, hogy adminisztrációhoz kötött, így a vásárló személyes adatainak megadása a napijegy ára, amivel be lehet menni. Kérdés, hogy ez változik-e majd később. Mindez azt jelenti, hogy a Metro áruházlánc az év utolsó negyedében, éppen a legerősebb forgalom közepette, amikor ott a Black Friday, a karácsony és a szilveszter, beszállt az év végi boltos őrületbe. És pusztán az áruházak elhelyezkedése alapján nem is rossz esélyekkel, hiszen négy áruháza a fővárosban és környékén, a többi 9 pedig Szombathelytől Nyíregyházáig jó lefedettséget ad a hálózatnak.

A Tesconak 112 hipermarket besorolású nagy alapterületű áruháza van, melyek most éppen diszkont ruhát öltenek kisebb alapterületen kisebb választékkal. Az Auchannak 19 hipermarketje van, úgyszintén országos lefedettséggel, a Spar pedig 33 Intersparral van jelen az országban

Jó kis Black Friday és karácsonyi vásár lesz ennyi hipermarkettel.