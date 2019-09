Komoly leárazások élesedtek a magyar boltokban: futás a Lidl-be, Tescóba

Újabb és újabb csúcsokat dönt az élemiszerek ára Magyarországon, úgyhogy érdemes fokozottan figyelni a leárazásokat! Nem egyszerű feladat minden újságot átböngészni, így most a Pénzcentrum megtette ezt helyetted.

Kőkeményen csúcsra jár a drágaság a magyar boltokban: a KSH legfrissebb adatai szerint 12 hónap alatt, 2018. augusztushoz viszonyítva, az élelmiszerek ára 5,6 százalékkal nőtt, ezen belül

az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 13,7

a sertéshúsé 11,5

a liszté 11,3

a péksüteményeké 10

a kenyéré 8,4 százalékkal



lett magasabb egyetlen év leforgása alatt. Komoly bajban is vannak a magyar vásárlók, ha jó áron akarják beszerezni a fenti, kvázi alapélelmiszereket. Érdemes azonban figyelmesen lesni az akciókat, leárazásokat, hogy itt-ott azért spórolni tudjunk. Nem véletlenül bújják annyian hétről hétre az akciós újságokat: igen, valóban nem túlzottan kellemes meló, de valakinek ezt is meg kell csinálnia - már, ha olcsóbban szeretne vásárolni.

Viszont van egy jó hírünk! A Pénzcentrum bronz-okleveles akcióvadászai ezen a héten is rávetették magukat a nagy boltok kiadványaira, hogy összegyűjtsék neked a legkeményebb leárazásokat. Nem kell hálálkodni, ez a munkájuk - sőt, titkon még élvezik is a dolgot!

FONTOS! Ha utálsz spórolni, vagy kifejezetten imádsz drágán bevásárolni, akkor ne olvass tovább!

Az Aldiban a nyári turistaszalámi árát 199 forintra vitték le - a 100 grammos csomag kerül ennyibe. A darált sertéshúsból fél kiló most csak 699 forintba kerül, a tarja árát pedig majdnem 20 százalékkal vitték le, így most egy kiló csak 1390-be kerül. Akciós még a pikáns debreceni, vagy a sajtos kolbász is, 300 gramm most csak 529 forintba kerül. A francia kakaós, mogyorókrémes croissant (kroaszón, vagy kroaszán, ahogy tetszik) ára pedig 139 forint. Emellett mától indult az olasz tematikájú akcióözön is, úgyhogy Itália szerelmesei duplán jól jártak!

Az Auchan sem aprózta el a jóárasítást. A sertéslapocka kilója például most csak 1049 forint! Az olivás vagy paradicsomos gyökérkenyérből fél kiló 289 forintba kerül, a francia zsömle darabja pedig 45 helyett csak 29 forint! A sertés darálthús kilója 1199-be kerül az akciós csülökből pedig 1099 forintért tudsz venni egy kilót. Van még "régi falusi kovászos kenyér" is a palettán: két kiló csak 499 forintba kerül most az Auchanban - nyugi, a régi csak a fantázianeve, egyébként frissen sütik az áruházban! Öt kiló vöröshagyma 1199 forintért kapható, a krumpliból pedig 1099 forint egy 5 kilós zsák. Van még kovászolni való uborka is, 789 forintba kerül két kiló. Az XXL-kiszereléses akció keretein belül egy kiló frankfurti virsli csak 999-be kerül.

A Tesco is élesítette az akcióbombát: az 5 kilós burgonya árát 45 százalékkal vitték le, így most csak 845 forintba kerül a pityóka. A friss, csont nélküli sertéskaraj kilóját 1199-ért mérik a húspultban, a félbarna kenyér kilója pedig csak 219 forint - ezt értelemszerűen nem a húspultban árulják. Van még kígyóuborka is, darabját 139 forintért adja a "Teszi". További disznóságok: a sertéstarja felszeletelve, 800 grammos csomagban csak 1299 forint, a lapockából pedig 1079 forintért adnak egy kilót.

A Lidl-ben a kígyóuborka darabja 149 forintba kerül, a sertéskarajból egy kiló pedig 1239-be. A pokol tüze vastagkolbászból 75 gramm 379 forintért kapható, és most élesedtek az alpesi akciók is: az Oktoberfest grillkolbászból 999 forint 400 grammnyi, a főtt marinált csülökből pedig 600 gramm 1299-be kerül. A sertéscomb szeletből 599 forint 150 grammnyi, 100 grammnyi szeletelt karaj pedig 549 forintba kerül. A sárga burgonyából 149 forintért lehet venni egy kilót a Lidl-ben.

A Sparban 10 deka prágai sonka 239 forintért kapható, ugyanennyi téliszalámi 379 forintba kerül. Egy darab kígyóuborka 139, 900 frammnyi darált sertéshús 829 forintért kapható. Egy kiló karaj 1299, és ugyanennyibe kerül a sertéscomb is! Magyarosra pácolt sertéskaraj is van, mindössze 1890 forintba kerül kb. 2,5 kilogrammnyi. Rozs vekniből 400 gramm 279 forintba kerül, és többféle péksüteményt is leakcióztak 149-159 forint közé.

A CBA leárazta a grill sertés combsonkát, 219 forintba kerül 10 deka! Kapható Pick virsli is, 10 deka 149 forintba kerül, emellett többféle felvágottat is igen jó áron tudsz beszerezni a CBA-ból! És még a Sága Füstlinek is levitték az árát, most csak 259 forintba kerül a 140 grammos pakk.