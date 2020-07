Kinyírta a járvány a csempészbizniszt: szaporodnak a rajtaütések is

Az első hat hónapban összesen 13 millió szál illegálisan behozott vagy itt előállított cigarettát foglalt le az adóhatóság - ez csupán a fele, a harmada a korábbi években lefülelt féléves mennyiségeknek. Azt nem lehet nagy bizonyossággal állítani, hogy a hatósági akciók eredményeinek csökkenése a cigaretta hazai feketepiacának zsugorodására is utal, de lehetséges, ugyanis a világjárvány igencsak megnehezítette egyes bűnözői körök dolgát, különösen a nagy mennyiségű csempészés vált nehézkessé.

Alaposan megsínylette a cigaretta fekete­piaca a karantént, az utazási korlátozásokat hozó járványidőszakot - legalábbis erre lehet következtetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal legfrissebb adataiból. A hatósági kimutatás ugyanis arról árulkodik, hogy visszaesett a lefoglalt illegális áru mennyisége, mégpedig drasztikusan - írja a Magyar Nemzet.

A NAV pénzügy­őrei és pénzügyi nyomozói idén, az első fél évben nagyjából hatezer esetben intézkedtek a dohány feketepiacának kisebb vagy nagyobb, szervezett vagy alkalom szülte szereplőinek ügyeiben. Az akciókban 13,2 millió szál jogsértő módon behozott vagy itt előállított cigaretta akadt fenn a hatósági hálón, a füstölnivaló együttes értéke kevéssel ugyan, de túllépte az egymilliárd forintot. Emellett a NAV emberei több mint 3,3 tonna finomra vágott vagy egyéb fogyasztási dohányra bukkantak, a jelentősnek tűnő mennyiség feketepiaci ára megközelítette a 210 millió forintot.

Bár az idei adatok önmagukban jelentősnek tűnnek, a korábbi évek statisztikáival összehasonlítva mégis igen csekélynek nevezhetők. Tavaly például csak májusban, 17 millió szál cigarettát vont ki a hatóság az adófizetés nélküli forgalomból, vagyis az egyhavi fogás nagyobb volt, mint az idei egész féléves. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy 2019 - a maga 64 millió szál cigarettájával és 45 tonna dohányával - kiemelkedő évnek számított a feketekereskedelem elleni küzdelemben, de az idei adatok jócskán elmaradnak a korábbi évek értékeitől is.

Nemzetközi jelenség, hogy a járvány miatt elrendelt közlekedési, áruszállítási korlátozások, és az ehhez kapcsolódó jelentősebb hatósági ellenőrzések miatt idén a korábbinál jóval szűkebb tér maradt - ha maradt egyáltalán - az engedély nélkül előállított vagy beszerzett áruk mozgatására.

Valóságos szenzációnak számítottak az európai vírusválság idején azok a hírek, amelyek a drog­piac összeomláshoz közeli helyzetéről szóltak. A nemzetközi kereskedelem erős csökkenése szinte elvágta az utánpótlási vonalakat, s a jelenség nem csak a drogoknál éreztette hatását.

A cigaretta hazai feketepiaca persze másként működik. Az utóbbi időben többször is akadt példa arra, hogy egyesek olyan illegális gyárat rendeztek be idehaza, amelyben akár milliószám állíthattak elő cigarettát. Ehhez persze papírt és dohányt kellett nagy mennyiségben beszerezni, és a megfelelő munkaerő mellett a raktározásról is gondoskodni kellett. Mások kisebb tételben csempésztek, főleg a zöldhatáron.

Tavaly arra is volt példa, hogy a Tiszán, a víz alatt próbálták meg Ukrajnából Magyarországra áthúzni a dohányárut. A leggyakrabban azonban az egyik legrégebbi módszerhez folyamodtak és folyamodnak ma is az érintettek, és autóik átalakítása után a jármű kárpitja mögé, az ajtókba vagy a plafonnál rejtenek el cigarettát, dohányt. Ezek a kísérletek sokszor nem járnak eredménnyel - az utóbbi hetekben több efféle, meghiúsított próbálkozásról is számot adott a hatóság.