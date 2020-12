Így veheted meg féláron a Szamos szaloncukrot: ez a trükk a Tescóban működik

Hiába számítottak a kereskedők visszaesésre, idén is rendkívül népszerű karácsonyi édesség a szaloncukor. Sőt, a prémium kategóriás termékek is jól fogynak: jól látszik, hogy az emberek a mennyiség mellett a minőségre is figyelnek. Mutatunk egy egyszerű trükköt, melynek segítségével féláron juthatsz hozzá az egyik legfinomabb magyar szaloncukorhoz.

Tavaly a becslések szerint mintegy 3500 tonna szaloncukor fogyhatott az ünnepi időszak alatt, ami értékben csaknem 6,5 milliárd forintot jelentett. A hagyományos kókuszos, zselés, vajkaramellás és marcipános szaloncukrok mellett idén már a prémium kategóriás gyártók sós-karamellás vagy tökmagos ízvilágát is megtalálhatjuk a kínálatban - írja a Világgazdaság.

2020-ban 10-12 helyett néhány százalékos drágulás várható tavalyhoz képest: a legolcsóbb szaloncukrok kilogrammos ára 900 forint körül alakul, a legdrágábbak pedig akár a 15 ezer forintot is elérhetik kilónként - tudatta a super-shop.hu online áruház szakértője. Az ünnep közeledtével érdemes szemezgetni a bolti kínálata között, ugyanis a szaloncukortól, a bejgliken át, különböző halakig rengeteg minden kapható már kedvezményesen.

De van egy ennél is jobb módszer arra, ha valaki prémium kategóriás fáravalót venne lényegesen olcsóbban. A Tesco Finest mandulás-csokoládés szaloncukor kilója 6 663 forint, a termékleírás szerint pedig

eredeti Szamos recept alapján készült.

A Szamos praliné szaloncukor válogatás ára pedig 12 850Ft/kg - tehát szinte a duplája. Így tényleg megéri a Tesco sajátmárkás termékét venni.



Forrás: Tesco Webshop Forrás: Tesco Webshop

A Nébih folyamatosan vizsgálódik

A szaloncukrok és egyéb karácsonyi slágertermékek minőségét idén is nagy erőkkel ellenőrzik. Megnyugtató érzés, hogy éberen őrzi a hivatal az egészségünket azünnepi forgatagban is: téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést rendelt el december elsejétől Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára.

Az ellenőrzés december végéig tart és az ünnepekhez kötődő népszerű termékeket érinti. A téli szezonális ellenőrzések célja, hogy az ünnep előtti megnövekedett forgalom mellett is teljesüljenek az élelmiszerbiztonsági és minőségi követelmények az élelmiszer-előállítás és forgalmazás valamennyi területén. Az országos téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinációjával és a megyei kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével zajlik egész decemberben. A vizsgálat célterületei között ezúttal is megtalálhatók azok az élelmiszer-vállalkozások, amelyek az ünnepi időszakban kiemelt forgalmat bonyolítanak le.

Különös figyelem irányul a hús- és húskészítmények, az édesipari termékek előállítóira és forgalmazóira. Emellett ellenőrzésre számíthatnak a zöldség- és a gyümölcsárusok, valamint a piacokon édességet forgalmazók is.



A szakemberek fokozottan figyelik az édességeket, a szaloncukrokat, a bejgliket, a szezonális zöldségeket, a gyümölcsöket, a friss húsokat, a halakat, a haltermékeket, a füstölt húskészítményeket és az újév egyik legkeresettebb termékét a virslit.

Idén is sor kerül a kereskedelmi egységekben forgalmazott különféle mák, dió, mandula és kókuszreszelék termékek laboratóriumi vizsgálatára.

Címlapkép: Getty Images