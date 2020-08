Így nem lesz rémálom az iskolakezdés: erre érdemes figyelnie a szülőknek

A héten döntött a kormány: normál tanrend szerint kezdődik a tanév. Ez azt jelenti, hogy a diákok, akik március közepe óta otthon, digitális formában tanultak, most vissza kell térjenek a tanterembe. Nagy változás lesz, bizonyára nem mindenkinek lesz zökkenőmentes a visszaállás. Tippeket adunk, hogyan érdemes felkészíteni a gyerekeket az iskolakezdésre.

A héten megjelent az új Magyar Közlönyben a 2020/2021-es tanévre vonatkozó kormányrendelet. Ennek legfontosabb része, hogy a kormány normál tanrendre készül, vagyis jelenleg az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a diákok szeptembertől visszatérhetnek a tanterembe. Nagy változás lesz ez, tekintettel arra, hogy március 16-tól otthonról, digitális oktatás formájában vettek részt az órákon a diákok.

Rengeteg idő telt el már azóta, hogy utoljára ültek az iskolapadban, kellett ott, helyben dolgozatot írniuk vagy épp az osztálytársak előtt felelniük, vagy épp játszhattak a barátaikkal a szünetekben a gyerekek. Sokaknak valószínűleg a visszarázódás sem lesz zökkenőmentes. Tippeket adunk, hogyan érdemes felkészítenie a szülőknek a gyerekeket a visszatérésre, hogy stresszmentes, boldog legyen az iskolakezdés.

1. Kezdjük el tudatosítani a gyerekekben, hogy hamarosan kezdődik az iskola

Az augusztus még az önfeledt szünidőről szól, de érdemes a szülőknek már most szóba hozni a közelgő iskolakezdést, megbeszélni, előre láthatólag hogyan fog alakulni a tanév, melyik nap kezdődik a tanítás. Így a gyerekek tisztában lesznek azzal, mire számíthatnak, fel tudnak rá készülni, mi vár rájuk.

Érdemes rákérdezni arra is, mi az, amire még idén nyáron szeretnének sort keríteni, hogy ne fussanak ki az időből, és úgy lehessen megszervezni a vakáció hátra lévő napjait, hogy a tervezett programok megvalósuljanak, ősszel ne legyen hiányérzet vagy csalódottság a gyerekekben.

2. Intézzük a tanszervásárlást a gyerekekkel

Segít ráhangolódni az iskolára, ha a szükséges tanszereket a szülők a gyerekekkel együtt szerzik be. Fontos persze tudatosítani, hogy egy meghatározott keretből tud gazdálkodni a család, és azt is érdemes átbeszélni, átnézni, mi az, amire valóban szükség van, és mi az, amire nincs. Ha viszont olyan tanszereket szerzünk be, amik valóban tetszenek a gyereknek, azzal mindenki jól jár, ezért érdemes rászánni az időt.

3. Új bútorok az iskolakezdésre

Segít az iskolára való ráhangolódást, ha a gyerekekkel együtt átalakítjuk a gyerekszobát, felkészítjük úgymond az iskolakezdésre. A leendő elsősöknek mindenképp be kell szerezni például egy megfelelő asztalt és széket.

Érdemes személyre szabható darabot választani, vagyis a magasság mellett legyen állítható a deréktámasz és a kartámla is

- írta megkeresésünkre a kika. Az áruház kiemelte, a megfelelő asztal is épp olyan fontos, mint a megfelelő szék.

Ha állítható az asztal magassága, akkor akár elég mindössze egyetlen asztalt vásárolni, hiszen azt kedvünkre alakíthatjuk, és ha vigyázunk rá, akkor soha többé nem kell erre költenünk

- jegyezték meg.

4. Rendezzük át a gyerekszobát

Azok a diákok, akik gyakorlatilag kisebb-nagyobb megszakításokkal, de otthon voltak, jó eséllyel unják már a szobájukat, nem biztos, hogy a digitális tanrend emléke után szívesen ülnek vissza az íróasztalhoz. Érdemes augusztusban kicsit átvariálni a berendezést, beszerezni akár néhány új dolgot: egy új lámpát, új olvasólámpát, esetleg egy ülőzsákot - ezek nem drága tételek, de nagyon feldobják a szobát.

A nyugodt tanuláshoz fontos a kellő mennyiségű fény. Érdemes az íróasztalt közvetlenül az ablak elé, vagy legalábbis az ablak közelébe tenni, és gondoskodni a megfelelő világításról is. Válasszunk LED égőkkel ellátott lámpákat, és figyeljünk arra, hogy olyan helyre tegyük az asztalon, hogy a gyerek kezével és testével ne takarja ki az asztalára irányuló fényt

- javasolja a kika.

5. Találkozás az osztálytársakkal

Ahogy közeleg a tanévnyitó, érdemes a szülőknek szervezni néhány találkozót az osztálytársakkal, hogy kicsit újra egymásra találjanak a gyerekek. Ez nyilván alsósoknál jöhet leginkább szóba, a felsősök már megszervezik ezeket maguknak, tartják a kapcsolatot azzal, akivel szeretnék. De a kisiskolások számára nagy segítség lehet, ha még az osztálytermen kívül találkozik az akár hosszú hónapok óta nem látott osztálytársakkal, így az iskolába visszatérve sokkal ismerősebb lesz a közeg, jobb lesz a hangulat.

Címlapkép: Getty Images