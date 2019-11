Hoppá! A bécsi karácsonyi vásárban a kolbász is olcsóbb, mint a Vörösmarty téren

Bár még a november sem ért véget, már javában nyitnak a karácsonyi vásárok szerte az országban, és természetesen külföldön is. Ez utóbbi helyszínekre pedig rengeteg magyar is elutazik a decemberi szezonban, úgyhogy annak jártunk utána, hogy a már álló, bécsi karácsonyi vásárok milyen árakkal várják az oda kilátogató közönséget. Lesz itt sültkolbász 1 500 forintért, 2 és fél deci bor 1 100-ért, de még linzerkarika is 2 600-ért.

Ha karácsonyi vásárokról van szó, akkor Magyarországnak és azon belül Budapestnek biztosan nincs szégyenkeznivalója. Még akkor sem, ha a legnagyobbakkal hasonlítjuk össze, például a méltán elhíresült Vörösmarty téri fővárosi vásárunkat. Legalábbis, ami az árakat illeti simán pariban vagyunk a tőlünk nyugatabbra fekvő külföldi húzónevekkel.

November elején például arról számoltunk be, hogy az akkor még javában épülő ikonikus vásárunkon 3 500 forintba kerül a hot dog, 2 200-ba a sültkolbász, miközben a sima lángosért 1 000 forintot kell kiperkálni. Akik pedig megszomjaznának a nagy lakomára vagy alapból csak vedelni mennének ki, azok nagyjából 300 forintért vásárolhatják meg maguknak a forral bor decijét, miközben egy löket pálinka 1 200 - 1 300 forintba kerül.

Sokak haja nyílván már ezektől az áraktól az égnek áll, nem is véletlen, hogy a Pénzcentrum tavalyi videójában egy magyar anyuka például azt nyilatkozta nekünk, hogy bár a vásár szépsége őt is és családját is kivonzza a helyszínre, inkább csak nézelődnek és sétálgatnak mert az árakat igen magasnak vélik.

Az itthoni árak ismeretében kíváncsiak voltunk arra, hogy a Bécsben, a karácsonyi vásárok fellegvárában hogyan alakulnak idén az árak. Sikerült is több helyszíni képet szereznünk olvasóinktól, akik már kilátogattak a már üzemelő vásárokra, úgyhogy csemegézhetünk az árlistákból.

Nagytestvér

Bár a legnagyobb és leghíresebb bécsi vásárok még nem nyitották meg kapuikat, egy belvárosi vásárba kaphatunk némi ízelítőt:

Ahogy a képen is látszik a bécsi belvárosi vásárban a sült kolbászért és a grillezett sajtért 4 euro 50 centet kell fizetni, ami mai árfolyamon számolva 1 500 forint. Ehhez képest egy hot dogért már 6 eurót kérnek el, ami már több mint 2 000 forint kiadást jelent. Igaz, a pénzünkért teljes kiőrlésű (!) buci jár. A különböző húsos/sajtos szendvicsekért pedig 3 eurót kell kiperkálni, ami nagyjából 1 000 forintos költséget jelent.

Az ételeknél a vásárokban nyilvánvalóan fontosabb a forralt bor és annak az árak. A tábla tanulsága szerint ezen a helyszínen 4 euróért azaz 1 340 forintért mérik a forral bor bögréjét, ami nagyjából 2-2,5 dl nedűt jelent a megfáradt vásárutazóknak. Aki pedig nem szereti a bort, ugyanezért a pénzért nyugodt szívvel ihat különböző ízesített puncsokat az almástól, a narancsoson át az áfonyásig.

Ahogy azt a bevezetőben is írtuk, sikerült egy másik bécsi vásár árairól is képeket szereznünk. Ezen a helyszínen valamivel olcsóbban mérik a forralt bort és a puncsot is. Előbbit 3 euró 50 centért meg lehet kapni, ami mai árfolyamon forintosítva 1 170 forint, és ezért 2,5 dl italt kapunk, ami 470 forintos decis árat jelent.

A második vásáron készült képek arról árulkodnak, hogy a vásárok bizony nem csak kolbászból és borból állnak, simán lehet például süteményeket is vásárolni, fél kiló linzerkarika például 8 euro, azaz 2 680 forint.

És ha mindez például nem lenne elég az édesszájúaknak, 1 euró 40 centért (469 forint) kiadós méretű fánkocskákat is lehet vásárolni, ami forintban átszámítva majdnem egy Rákóczi mínuszt jelentene.