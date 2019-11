Fontos változás az OTP-s ATM-eknél: erről minden ügyfélnek tudnia kell

Az Eurostat adatai szerint Magyarországon ma már 10-ből 4 felnőtt intézi az interneten keresztül banki ügyeit, ami 5 év alatt több mint 30 százalékos növekedést jelent. Az OTP Bank folyamatosan bővíti szolgáltatásait, amelyeknek köszönhetően az ügyfelek még gyorsabban és kényelmesebben intézhetik pénzügyeiket online és a fiókokban is. Az eddigi okos ATM-ek szolgáltatási köre most új funkcióval bővül, illetve a fiókok több mint negyedében dedikált időszakot szánnak az összetettebb, például hiteltermékek és befektetési lehetőségek megismertetésére, a személyes tanácsadásra.

Az OTP Bank idén novembertől országszerte több mint 100 bankfiókjában a nyitvatartási idő utolsó két órájában tanácsadói időszakot vezet be. Ezekben az órákban az érintett fiókokban az olyan klasszikus pénztári ügyletek, mint a készpénz ki-és befizetések, a fiókok 24 órás zónájában elhelyezett okos ATM-eken keresztül lesznek elérhetők.

Az OTP Bank ezen felül egyre több helyen teszi elérhetővé a ki- és befizetésre is alkalmas okos automatáit. Ezeknek a gépeknek a száma folyamatosan növekszik, egy év alatt 15%-kal emelkedett, és jelenleg országszerte 232 készülék működik a hitelintézet hálózatában. Nemcsak az elérhetőségre, de a fejlesztésekre is kiemelt hangsúlyt fektet az OTP Bank. A hitelintézet folyamatosan elérhetővé teszi ezeken a gépeken azt az új funkciót, amelynek segítségével az ügyfelek nemcsak saját számláikra, hanem más, OTP-s ügyfelek számlájára is fizethetnek be készpénzt. Ahogy a saját részre történő befizetésnél, úgy ebben az esetben is azonnal jóváírásra kerül az összeg.

Az elmúlt hónapokban olyan új típusú automatákat is forgalomba helyezett a hitelintézet, amelyek már érintéses funkcióval is rendelkeznek. Ezeknél a gépeknél a tranzakcióhoz elegendő a piktogrammal jelzett felülethez érinteni az erre alkalmas kártyát, majd a hagyományos módon megadni a PIN kódot. A megoldásnak köszönhetően az ügyfelek kártyái még védettebbek a kártyalopásokkal és másolásokkal szemben.