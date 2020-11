Ezért ne vegyél ilyen boltokból kütyüt: rengeteg magyarnak ugorhat a garanciája

Javában tart a Black Friday-láz Magyarországon, ilyenkor mindenki megőrül a gigaakciók láttán, sokan nem is gondolnak bele, hogy akár pórul is járhatnak egy-egy jó ajánlattal. Ugyanis nem mindegy, hogy forgalmazói, vagy gyártói garanciát kapunk a megvásárolt termékre. Mert például, ha egy cég jogutód nélkül szűnik meg, akkor előbbi értelemszerűen ugrik, utóbbi pedig valószínűleg nincs. Így járhatott rengeteg magyar vevő is, akik a Turbado nevű webáruházból vásároltak, aminek a mostani bedőlése is érdekes történet. Egy magyar kütyüguru pedig azt is elmagyarázta, miért nem érdemes feltétlen a legolcsóbb helyről vásárolni.

Már be is indultak Magyarországon a Black Friday leárazások, pedig a "hivatalos" fekete péntek csak 27-én lesz: a vásárlás ünnepe az Egyesült Államokból ered ugyanis, ahol hivatalosan a hálaadás utáni pénteken rohannak a boltokba, ami mindig november negyedik csütörtöke.

Itthon a nagyobb boltok közül az Extreme Digital kezdte a sort, ahol másfélszeres volt a forgalom a Black Friday akciókban, de az elektronikai üzletet szép lassan követik a többiek is, egészen november végéig. Az is látható, hogy már boldog-boldogtalan felül a fekete pénteki lázra, szinte minden webáruház meghirdeti a saját akcióját. Ugyanakkor érdemes résen lenni, mivel egyáltalán nem mindegy, honnan, milyen feltételekkel vásárolunk.

Egy aggasztó üzleti modellre hívja fel a figyelmet például ez egyik népszerű magyar vlogger: Barabás László, a Tech2 csatorna arca és tulajdonosa emlékeztet, hogy megszűnt egy nagy magyarországi mobilwebshop, a Turbado.hu, a vásárlók pedig gyakorlatilag bukták a garanciájukat.

A videóban említett webshop csak egy példa, Barabás László le is vezeti, hogy miért kell vigyázni a piaci árnál jóval olcsóbban kínált kütyükkel. A legtöbben, akik ilyesmit szeretnének venni, előszeretettel használják az ár-összehasonlító oldalakat, ahol összegzik, hogy a kívánt termék melyik hazai webáruházban mennyibe kerül. És bizony sok esetben tapasztalhatók jelentős árbéli különbségek - ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a háttér és a garanciális feltételek is mások. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy az adott termékre forgalmazói, vagy gyári garanciát adnak.

És itt jön be a szürkeimport fogalma: ugyanis vannak olyan áruházak, amelyek nem a gyártóktól közvetlenül szerzik be az árukészletüket, hanem kimennek mondjuk Németországba, és ott veszik meg a kütyüket, mert ott például olcsóbb, és az áfa is kisebb. Ezért tudják Magyarországon olcsóbban adni a termékeket. És itt jön képbe a forgalmazói garancia, ami azt jelenti, hogy ha bármi probléma van a megvásárolt termékkel, akkor azt csak náluk intézheted, a gyártó márkaszervizeiben nem.

Ha pedig a cég jogutód nélkül megszűnik, akkor hiába hibásodik meg a termék, elestél a garanciától.

Éppen ezért érdemes tisztázni, milyen garancia vonatkozik a megvásárolt termékre. Főképp, mert forgalmazói garancia esetén az is kérdéses, hogy hiba esetén kivel fogják megcsináltatni a készüléket - hivatalos, gyártói szervízpartnerrel, vagy valami más céggel, ami utángyártott alkatrészekkel dolgozik.

A tanulság tehát az, hogy egyrészt nem mindig érdemes a keresett terméket a legolcsóbban kínáló áruházból rendelni, másrészt pedig érdemes vásárlás előtt utánajárni az adott webshopnak, elolvasni a szervződési feltételeket.

Bedőlt a Turbado, igazából nem is adták el a termékeket

Barabás László kitért arra is, hogy mi történhetett a Turbado-ügyben: bár a magyarországi webáruház jó értékeléseket kapott, és szakmailag is elismerték, kiderült, hogy

a Turbadon az ember nem megvásárolta a termékeket, hanem csak kibérelte azokat a cégtől

- ez az általános szerződési feltételekben is benne volt. Amikor valaki vásárolt a Turbadoról, akkor voltaképpen nem vételárat fizetett, hanem "kauciót", amiért cserébe addig használhatja a készüléket, ameddig akarja - ha pedig valaki visszaküldi a telefonját, akkor valamennyit visszakaphat a kaucióból. Viszont ami a legfontosabb, hiába volt a vásárlónál a készülék, jogilag mégsem lett az övé, hiszen csak "bérelte" azt a cégtől.

Erről nem tájékoztatták az embereket megfelelően, Németországban ugyanezért a bíróság meg is tiltotta a Turbado mögött álló cégnek az üzleti modell működtetését. Sőt, a TeleSpiegel szerint a vállalat többször is szembekerült a német hatóságokkal. A hvg.hu pedig azt írja, hogy a magyar Turbado Kft. szerepel az MNB figyelmeztetéseket tartalmazó listáján, mivel "engedélyhez kötött pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem jogosult." Ha valaki most akar felmenni a webáruház oldalára, az a következő felirattal találkozhat:

Kedves Megrendelőink! Sajnos a Turbado.hu webáruház tevékenysége jelenleg szünetel. A függőben lévő megrendelések törlődnek. Előre kifizetett megrendelések esetén az összeget a lehető leghamarabb visszatérítjük. Köszönjük megértésüket, és mindenkitől elnézést kérünk az okozott kellemetlenség miatt!

Arról nincs információ, hogy hány magyar vásárlót érinthet a webshop bedőlése.

Címlapkép: Getty Images