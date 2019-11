Ez lehet az egyik legmenőbb és leghasznosabb játék karácsonyra (x)

Becslések szerint Magyarország teljes játékpiaci forgalma 45 milliárd forintra tehető. A legkelendőbb játékok a társas-, kirakós-, baba- és autós játékok, valamint a plüss kategóriákból kerülnek ki. Évek óta a toplisták élmezőnyében szerepelnek a játékautók és gyerekjárművek. Az egyik legnagyobb trend a bébitaxi - tudtuk meg a babamarket.hu webáruháztól.



Ez a játék kiváló strapabíró közlekedő eszköz babáknak, amely akár 9-12 hónapos kortól a baba képességeinek megfelelően használható. A bébitaxi (más néven babataxi) kemény, ellenálló anyagokból készül. A legtöbb ilyen járgány kereke vastag, hogy kibírják a változó terepviszonyokat is. Ezért nem csak a járdán, hanem a füvön vagy göröngyösebb talajon is használhatók. A gumikerékkel felszerelt járgányok biztosítják a halktalan beltéri használatot. A babataxi egyes változatai rendelkeznek tolókarral, járássegítő funkcióval és szülőkormányos napfénytetős változatban is kaphatók. A tolókar akkor fontos, ha a szülő szeretné irányítani, tolni a gyermeket. Ha már nagyobb lesz a baba akkor ez a segédeszköz leszerelhető és igazán szuper járgány lesz belőle. A kiváló strapabíró közlekedő eszköz babáknak 1 éves kortól a baba képességeinek megfelelően használható.



Ezeket a játékokat olyan járműnek tervezték, amely segíti a gyermeket a járás elsajátításában. A baba autó elősegíti a motoros képességek fejlődését, valamint lehetőséget ad a gyermekeknek, hogy sokkal gyorsabban és szabadabban mozogjanak, közlekedjenek.

Mire érdemes figyelni?

Ha te is szeretnél vásárolni egy bébitaxit a gyermekednek, akkor ügyelj arra, hogy ne tedd túl korán. A megfelelő életkor az, amikor babád először kezd a futással próbálkozni. Járássegítő eszközként már a baba képességeinek megfelelően fél-1 éves kortól használható - ilyenkor fontos, hogy rendelkezzen a jármű tolókarral -, bébitaxiként pedig szintén a fejlettségi szinttől függően olyan másfél éves kor környékén.



Akkor lesz igazán nagy a meglepetés, ha gyermeked rajong az autókért vagy a mozgó játékokért. Számtalan lehetőség kínálkozik majd a játékra. Akár a kertben, akár a lakásban ez a játék nagyon hamar a kis kedvencévé fog válni.



Nem csak a klasszikus formák és autó utánzatok léteznek (a Mercedes vagy a BMW formavilága meglepően jól sikerült), hanem vannak állatos modellek vagy szép színes járművek is. Ez a bébitaxi lányoknak lesz ideális autó. Sok kislány rajongani fog a kis rózsaszín járgányokért. A rózsaszín modellek mellet Disney-figurás vagy állatos figurás is kapható.



Ez lesz babád első autója. Ahogy a bébi mozgásigénye egyre jobban nő, úgy lesz egyre inkább kedvence játéka ez az autó. A klasszikus formák színes műanyagból készülnek (pl. Fisher Price), de gyártanak fából, illetve fémből készült modelleket is. A lányoknak készült rózsaszín modellektől a fiúknak gyártott versenyautóig széles a paletta. Ha séta közben elfogy a gyermeked lendülete vagy elfárad, akkor a tolókar igazán praktikus segítség lesz számodra. Természetesen a baba autók is el tudnak romlani. A megfelelő tartozékokkal és pótalkatrészekkel bármikor megjavíthatod a járművet és azonnal újra indulhat a száguldás és a móka. Hogy elkerüld az esetleges balesetet, fontos, hogy soha ne hagyd felügyelet nélkül gyermeked, amikor játszik. Ezek a gyerekjárművek különféle kiegészítőkkel is megvásárolhatók. Vannak típusok, aminél tartozék a tolókar. Ez az úgynevezett szülőkaros bébitaxi. Más modellek esetén napfénytető, szülőkormány vagy lábtartó is van.



A bébitaxi nem csak szép, hanem nagyon praktikus játék a gyerekek számára, egy fejlesztő eszköz is egyben. Segít fejleszteni a gyermek motoros képességeit. Elsajátítja a különböző mozgásokat és megtanulja ezeket összehangolni egymással. Játék során erősíti az izmait és ízületeit. A játékos fejlesztés az egyik legjobb módszer. Amikor gyermeked örömmel és lelkesedéssel csinál valamit, akkor szívesen megismétli újra és újra ezeket az összetett mozgásfolyamatokat. Játék közben sok mindent tanul meg a kisgyermek: megtanulja koordinálni a különböző mozdulatokat, összetett mozgásokat összehangolni, és ok-okozati következtetéseket levonni.



A babamarket.hu szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy ezeket a járműveket kifejezetten gyermekek számára tervezték. Sajnos az apukák súlyát nem fogja elbírni.



