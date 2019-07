Ez a magyarok kedvenc étele: sosem találnád ki, mi az

Minden második esetben ugyanabból az étteremből rendelünk és a rendelések egyharmada a szokásos tétel - egy országos ételrendelő portál felmérése arra kereste a választ, hogy milyen gyakran rendeljük a jól bevált helyekről a már bizonyított fogásokat.

Milyen arányban rendelik a magyarok a szokásos ételt - azaz ugyanabból az étteremből ugyanazt a fogást -, és milyen gyakran próbálnak ki valami újat, erre volt kíváncsi felmérésében a Falatozz.hu. A felmérés a szerint a felhasználók átlagosan 11 naponta adnak le ételrendelést a portálon, egy átlagos felhasználó rendeléseinek 25-35 százalékát teszi ki egyetlen tétel, és az online ételt rendelők 59 százaléka mindig ugyanannak az étteremnek a kínálatából választ.



A kutatásból az is kiderül, hogy 2019 első félévében az 5 legnépszerűbb tétel a portálon a gyros tál, a palacsinta, és a hasábburgonya volt, a dobogóról épp csak lecsúszott a kóla, a toplistát pedig a rántott sajt zárja. Érdekességként néhány csúcstartót is megemlít a kutatás. Az oldalnak van olyan felhasználója, aki már 1 595 alkalommal adott le rendelést, holott mindössze 4 éve regisztrált az oldalra, de akadnak olyanok is, akik éveken keresztül ugyanarra az ízvilágra vágytak. Ezen a téren a weboldal rekordere az a férfi, aki már több mint ötszáz alkalommal rendelte meg ugyanazt a húslevest, méghozzá ugyanattól az étteremtől.



Létezik olyan csúcstartó is, akinek a legtöbbet rendelt tétele nem is ennivaló, hanem sör: 325 alkalommal rendelt az ebédje vagy vacsorája mellé folyékony kenyeret egy bizonyos márkából. Ezen felhasználó virtuális kosarában a következő három legtöbbet rendelt termék szintén sör volt, csak más-más típusból.