Ennyit érnek ma azok a lakások, amiben Vágási Feri, Berényi Miki vagy Miklósi Attila laknak

Kultikus magyar sorozatok, amelyek ingatlanjaiban családok életét követhettük végig a régmúlttól napjainkig. A lakótelepi élet mindennapjai, a külvárosi társasház családi hangulata, a budai elit villái és a belvárosi fiatalok albérlete. Vajon mit tudhatunk ezekről, mennyit érhetnek mostanában? A Duna House ingatlankörképe a magyar sorozatok lakásait veszi górcső alá.

Szomszédok

Az egyik leghíresebb magyar televíziósorozat, amelynek minden epizódjában csütörtök van, vagyis a Szomszédok legtöbb jelenetét a ma újra virágzó gazdagréti lakótelepen forgatták. A telep a késő Kádár-korszak egyik nagy presztízsberuházásaként épült a ’80-as években. A sorozat 1987 és 1999 között volt műsoron a Magyar Televízióban, nyitóepizódjait hatmillióan nézték. A Szomszédok legendás helyszíneinek a sorozatban a Lantos utca 8. szám ad otthont, ám ne lepődjön meg senki azon, ha ilyen utcanévvel csak Budapest XVII. kerületében találkozik.

A Vágási-Mágenheim-Takács családok otthona a sorozatban említett 10 emeletes házzal ellentétben egy 7 emeletes panel, a Csíki-hegyek utca 1. szám alatt. A teleregény indulásakor a Magyar Televízió összesen 4 millió forintot költött a négy darab, elsőemeleti, lakótelepi lakásra, amelyekben a három család lakott, a negyedikben pedig Gábor-Juli stúdió díszlete volt berendezve. Napjainkban a lakásokban civilek élnek, 2012-ben Taki bácsi és Lenke néni háromszobás, 74 nm-es ingatlanát 16,5 millió forintért árulta akkori tulajdonosa.

A tranzakciós adatok alapján ez a lakás az elmúlt 7 évben több mint megduplázta az árát, így most valószínűleg 40 millió forintnál is drágábban cserélhetne tulajdonost.

Barátok közt

Az 1998 óta futó szappanopera, a Barátok közt tette az egész ország számára ismertté a Budapest XIX. kerületében található, különleges hangulatú városrészt, Wekerletelepet. A sorozat híres lakóháza, a Mátyás király téren, vagyis a valóságban a Kós Károly tér 4. szám alatt található. Az épületet Schoditsch Lajos és Éberling Béla tervei alapján építették, jellegzetes, dupla oszlopsoros lodzsával és íves nyílászárókkal. A telep tervezésekor a 19. század második felében Angliából induló kertvárosi mozgalom nyújtott inspirációt, a cél az volt, hogy a vidéki embereket ne kényszerítsék zsúfolt bérházakba, helyette népi szecessziós és neogótikus, egy emeletes és földszintes, 2, 6, 8, 12 lakásos házak várták a lakókat.

A különböző helyről érkező munkások hamar igazi közösséggé kovácsolódtak, akárcsak a sorozatban és kialakult a napjainkban is jellemző wekerlei lokálpatriotizmus. Az, aki szívesen tartózkodik a zsúfolt és zajos belvárostól, kedveli a platánfákkal szegélyezett körutakat és az összetartó közösséget, ideális választás a hangulatos Wekerletelep, ahol

ma 600 ezer forintos négyzetméteráron találhatnak ingatlant az érdeklődők.

Aranyélet

Az ingatlanárak folyamatos emelkedésével egyre többen célozzák meg a budapesti kerületek helyett a fővárosi agglomerációt. Bár az árak már a külterületeken is jóval magasabbak, mint a korábbi években, mégis sokan inkább a napi ingázást választják, a megfizethető, magasabb minőség és tágasabb alapterület, esetleg némi zöld érdekében.

A könnyű élet (Helppo elämä) című finn sorozat 2015 őszén az HBO-n bemutatott, nagysikerű, magyar gyártású remake-je, az Aranyélet szereplőinek filmbéli otthona azt gondolnánk, hogy Budapesten, valamelyik luxusvillák övezte hegyen található, ám az ingatlan, amelyben az otthoni jeleneteket forgatták, valójában Dunakeszin található. Az igazi aranyéletet garantáló luxusház 2018-ban került az ingatlanpiacra, a szerencsés vásárlónak

egy több mint 500 négyzetméteres, 2007-ben épült, prémium minőségű, dunai panorámás családiház üthette a markát, amelynek négyzetméteréért ma akár 1,2 millió forintot is elkérhetnek.

Éjjel-Nappal Budapest

Az ingatlanárak növekedésével együtt hosszú évek óta az egekbe szökő albérletáraktól hangos a sajtó. Éppen ezért sok fiatal felnőtt kényszerül vagy barátokkal, ismerősökkel, akár idegenekkel is egy otthonba költözni. A 2013 februárjától az RTL Klubon futó televíziós műsor, az Éjjel-Nappal Budapest sztárjai is hasonló cipőben járnak, közösen élnek egy Margit körúti, nagyjából 250 négyzetméteres, két lakásból összenyitott ingatlanban. Bár történeteiket nézve sokesetben inkább elrettentő ez a fajta életforma, mintsem, hogy meghozná a társbérlethez az ember kedvét. Persze a sorozatnak nagy valószínűséggel nem is ez a célja, és ha nem szeretnénk százezreket fizetni egy garzon bérléséért, társulni kell.

Szobát az említett budai környéken 80 ezer forintért lehet bérelni, azonban, aki ragaszkodik a privátszférához, annak minimum 120 ezer forintotot kell fizetnie egy közeli garzonért.