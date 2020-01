Egyre többen használják így a mobiljukat: a személyi, lakcímkártya mehet a kukába?

Már több mint 4,6 millió új típusú, azaz 2016. január 1. után kiadott személyazonosító igazolvány van forgalomban - írja a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a Világgazdaság hétfői száma.

Az e-személyit a vizuális azonosítás mellett elektronikus személyazonosításra használják a leggyakrabban, a legnépszerűbb funkciók az elektronikusan igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások és a közösségi közlekedés.

A minisztérium közlése szerint az egyik legnagyobb előrelépés, hogy tavaly október 28. óta az újonnan igényelt állandó személyazonosító igazolványok csipje már tartalmazza a személyi azonosítót és a lakcímadatot is. Az előző év fejlesztése továbbá, hogy a Magyar Posta ajánlott és tértivevényes küldeményei már e-személyivel is átvehetők. A MÁV-nál tovább bővült az e-személyi felhasználásnak köre: tavaly december 1-jétől meg lehet vásárolni a bérleteket az igazolványhoz kapcsolva, applikáción keresztül is.

A tárcánál jelezték: a következő 2 évben tervezik az e-személyi csip- és operációs rendszerének és az alkalmazásnak a megújítását, az elektronikus aláírás, valamint a közösségi közlekedési funkció továbbfejlesztését, illetve a mobiltelefonok kártyaolvasóként történő használatának kifejlesztését.

Címlapkép: Getty Images