Beindult az év végi dömping: ezért állnak sorban tömegek a Lidlben, Tescóban, Aldiban

A 48. hét hétvégéjén már élesedik advent első vasárnapja, jövő hét pénteken pedig itt a Mikulás. E két ünneppel pedig kezdetét veszi a karácsonyi ünnepi időszak, amire nem árt a lehető legkörültekintőbben nekiindulni, már amit az anyagiakat illeti. Úgyhogy ennek apropóján, a Pénzcentrumon megnéztük, hogy milyen Mikulás, illetve adventi akciókkal várják a legnagyobb magyarországi boltok a vásárlókat. Lesz itt minden, a csokimikulástól kezdve, a különböző édességeken át, az adventi koszorúkig.

A héten vasárnap, azaz december elsején élesedik advent első vasárnapja, amivel kezdetét veszi a jövő év január hatodikáig (vízkereszt) tartó karácsonyi ünnepkor. És ha mindez nem lenne elég, jövő hét pénteken, azaz december hatodikán érkezik a Mikulás is. Ez utóbbi pedig, a korábbi évek statisztikái szerint a magyarok óriási kedvence, tavaly előtt például mintegy 400 tonna csokimikulás fogyott az ország üzleteiből, ami több mint 8 millió darabot jelent átszámítva.

Statisztikailag ezt az jelentette, hogy minden 100 szezonális édességből 77-et a csokimikulsáok tesznek ki az országban. Éppen ezért az óriási télapó őrület révén most annak jártunk utána, hogy a legnagyobb hazai áruházak, milyen akciókkal, milyen áron vonultatták fel mikikészletüket az előttünk álló nagy hajrára. De gyűjtöttünk olyan akciókat is, amivel az első adventi vasárnapra készülőkre is gondoltunk.

Lidl

A mandarin rengeteg mikuláscsomag elengedhetetlen tartozéka, aminek kilója a diszkontban 32 százalékkal olcsóbb ezen a héten, így 339 forintba kerül. Ezen felül a Favorina mikulások tej- és étcsokoládéról is beszélünk, 749 forintba kerülnek, ám ezért egy 200 grammos nehézfiú kerülhet a bendőnkbe. Ugyanennek a márkának a 60 grammban induló mikulásáért 159 forintot kell kifieztni, miközben a karácsonyi sütemény 500 grammos kiszerelésének az ára 899 forint, a 200 grammos csokoládés kekszért 449 forintot, a mikulás-csomagért (250g) 699 forintot kell kiperkálni. De lehet kapni 150 grammos kiszerelésben csokoládéérméket 439 forintért, a Nürnbergi mézeskalács (300g) pedig 749 forintba kerül.

Aldi

Az Aldiban a Salzburgi Mozart-golyók 36 százalékkal olcsóbbak, egy csomag 699 forintba kerül, miközben a Kinder Bueno 185 forint helyett 149 forintba kerül, a Kinder tojás pedig 289 forint helyett 199-be. Az egész mogyorós csokoládé 50 forinttal olcsóbb, 319 forint helyett 269 forintba kerül. A Pandoro doboz 1 999, a Panettone szintén ugyanennyibe kerül, miközben a töltött csokoládégolyó 599 forintba kerül. Az Adventi koszorú vagy asztali dísz darabja 3 399 forintba kerül, de vannak koszorúk 2 999 forintért is. A Mikulásvirág ára 999 forint, míg a konténeres dán ezüstfenyő darabja 5 999 forint. De vásárolhatunk klasszikus ajándékkosarat is 4 999 forintért.

Tesco

A hiperben a mandarin kilója 549 forint helyett, 349 forint, minden előre elkészített Mikulás-csomagokra pedig 20 százalékos akcióval kapható, ezen felül ráadásul november 28 és december 1 között minden játékra is élesedik egy 25 százalékos árengedmény. A mézeskalács Mikulás (45g) 459 forint, a Kinder csokoládé 20 százalékkal olcsóbb, így 279 forintba kerül. Ezen felül a Boci Mikulás (65g) 349, a Samrties Mikulás (50g) 449, míg a Kinder Mikulás 399 forintba kerül, plüssfigurával pedig 2 999-ba.

Auchan

Az Auchanban a földimogyoró kilója 799 forint, a Hodosi ünnepi válogatás teasütemény (900g) 1 499, a Kuchenmeister Christmas Stollen gyümölcskenyér (200g) 599 forint, a vajas-marcipános pedig 999 forintba kerül. A mákos vagy diós bejgli (500g) ára 1 299 forint, a Boci Mikulás (18,5g) 119 forint, a Smarties mikulás vagy pingvin (18,5g) ugyanennyib ekerül, míg az 55 grammos Kinder Mikulás 399 forintba kerül. A karácsonyfa alakú Celebration desszert 1 499, a Raffaello pedig 1 099 forint. Az adventi koszorúk 1 990 forinttól érhetők el, de lehet venni adventi szögletes üvegtálat is 3 990 forintért, vagy műfenyő koszorút is 1 390 forintért.