Ágyi poloska van a népszerű áruházlánc matracaiban? Megszólalt a hatóság

Egyre több helyről hallani, hogy ágyi poloskával fertőzött matracok kerültek forgalomba Magyarországon; egy olvasónk szerint a probléma már-már közegészségügyi jelentőségű. Megkérdeztük a Nemzeti Népegészségügyi Központot, mi igaz a kósza pletykákból.

Érdekes olvasói levél futott be nemrég a Pénzcentrum szerkesztőségébe, olvasónk állítása (amely közösségi médiában is fel-fel bukkan) szerint az egyik Magyarországon is működő lakberendezési áruházlánc fertőzött termékei miatt egyre többen keresnek ágyi poloska-irtással foglalkozó szakembereket. Mint azt olvasónk írta, állítólag az áruházlánc raktáraiban szaporodtak el a rovarok, amelyek a matracokkal jutnak be a fogyasztók lakásaiba.

Mivel olvasónk állítása szerint az egészségügyi gázmesterek rendre belefutnak a fent jelzett problémába, és információi szerint a probléma már-már közegészségügyi jelentőségű, így megkerestük a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK). Az NNK a Pénzcentrumnak egyértelműen leszögezte, hogy a Központhoz, újonnan vásárolt bútorral összefüggésbe hozható,

ágyi poloska fertőzéssel kapcsolatos bejelentés, panasz NEM ÉRKEZETT, ezzel kapcsolatban vizsgálatot sem folytatnak.

Mint azt az NNK hozzátette, "továbbá a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szerveihez sem érkezett ilyen tárgyú bejelentés 2019-ben vagy 2020-ban." Azt ugyanakkor hozzátették, hogy a 2019 évre vonatkozó kormányhivatali beszámolók még nem érkeztek meg a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz.

A rovarok esetleges elszaporodásának közegészségügyi hatásával kapcsolatban a Központ kiemelte: az ágyi poloska fertőző betegséget nem terjeszt. Mint írták, ártalma kizárólag a vérszívás és a csípésével kiváltott bőrtünetek (duzzanat, bőrpír, viszketés, fájdalom). Az újonnan forgalomba hozott bútorokban és tárgyakban valószínűtlen az ágyi poloskák tömeges megjelenése.

Ennek oka, hogy a vérszívók kizárólag olyan helyen tudnak elszaporodni, ahol táplálékforrásuk folyamatosan biztosított. Éjjeli életmódot folytatnak és jellemzően az alvó embert támadják vérszívásukkor. A nagyobb üzletek vagy az árukat tároló raktárak többnyire alkalmatlanok az ágyi poloskák megtelepedésére

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei megkeresésünkre hozzátették, hogy a használt bútorok és más berendezési tárgyak (faliképek, bőröndök, matracok, könyvek stb.) beszerzésekor azonban kiemelt figyelmet kell fordítani az ágyi poloskák esetleges jelenlétére. A rovarok ugyanis búvóhelyet találhatnak az apró résekben, repedésekben. Így a használt tárgyakkal a poloskák könnyen továbbterjedhetnek egy fertőzött lakásból egy másik lakásba.

