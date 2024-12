Karácsonyi bevásárlás? Nézzük, milyen akciók lesznek a Lidlben

A karácsonyi nagybevásárlás sok család számára az év egyik legnagyobb kiadását jelenti: a vendégvárás, a főzés komoly felkészülést igényel. Érdemes szétnézni a Lidl üzleteiben, ahol például több, a karácsonyi menühöz szükséges összetevőt is kedvezőbb áron találhatnak meg a vásárlók.

A nemzetközi piaci helyzet miatt várhatóan több, a karácsonyi menüben szereplő élelmiszer ára is megdrágulhat karácsony előtt - mondták a Pénzcentrum kérdésére ágazati szakértők. Van olyan termék, ami most azért lesz drágább, mert tavaly még ársapkás volt, de olyan is, ami várhatóan nem fog többe kerülni a tavalyi évhez képest.

Az áruházláncok azonban érdemben tudnak lépni az árak mérséklése érdekében az év végi időszakban. A Lidl például novemberben több mint 600 terméket kínált alacsonyabb áron, mint az előző év azonos időszakában. Egyes termékek akár 50 százalékkal olcsóbban elérhetőek, az alapélelmiszerektől kezdve a különféle kényelmi termékekig – tájékoztatta az áruházlánc a Pénzcentrumot.

"A Lidl számára egész évben kiemelten fontos, hogy a frissesség és minőség mellett a lehető legjobb árakat biztosítsuk a vásárlók számára" – mondta el lapunknak Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.

A karácsonyi menüre is koncentrálnak

Az év végi időszakban az áruházlánc tartósan csökkentette a friss húsok árát. A sertés- és baromfihúsok átlagosan közel 10 százalékkal lettek olcsóbbak, míg egyes marhahúsok ára akár 12 százalékkal csökkent. A 30 féle árcsökkentett friss hús között olyan termékek találhatók, mint a friss kacsamellfilé, ami 44 százalékos árkedvezménnyel vásárolható meg, vagy a lazacfilé, ami 36 százalékkal lett olcsóbb.

A pékáruk területén is történtek árcsökkentések: például a ciabatta és a briós ára 20 százalékkal mérséklődött. A tartósan árcsökkentett termékek között megtalálhatók felvágottak, magvak, állateledelek, fagyasztott termékek és tisztítószerek is.

A zöldségek és gyümölcsök esetében a Lidl a tartós árcsökkentésen felül további kedvezményeket biztosít. A Lidl Plus alkalmazáson keresztül december 23-ig napi két ünnepváró kupont kapnak a vásárlók, amelyekkel extra kedvezménnyel vásárolhatnak meg bizonyos zöldségeket és gyümölcsöket.

A Lidl különböző módokon igyekszik támogatni a vásárlókat az olcsóbb bevásárlásban. Ezek közé tartoznak a heti akciók, az XXL-kiszerelésű termékek, a "Szuper ár" és az "Őrületes Lidl ár" táblával jelzett árucikkek, valamint az "együtt olcsóbb" akciók. Emellett minden pénteken 15 százalékos kedvezményt nyújtanak a friss halak árából.

A vállalat digitális hűségprogramja, a Lidl Plus alkalmazás, további lehetőségeket kínál a spórolásra. Az applikációt a vásárlók több mint 40 százaléka használja, és automatikusan levonja a különféle akciókat a kasszáknál.

„A Lidl Magyarország célja, hogy az ünnepi időszakban is segítse a vásárlókat a minőségi és friss termékek kedvező áron történő beszerzésében, ezzel is enyhítve a karácsonyi bevásárlás megnövekedett költségeit” – mondta Tőzsér Judit.

Már hetek óta készülnek

Az üzletlánc már november közepétől elkezdte feltölteni polcait az ünnepi termékekkel, és hetente megújuló kínálattal várja a vásárlókat. „Kereskedelmi szempontból a karácsony az év egyik legforgalmasabb időszaka, erős forgalomra és a piac bővülését meghaladó növekedésre számítunk" – mondta a kommunikációs cégvezető, aki hozzátette, hogy

a legerősebb forgalmat a karácsonyt megelőző hét második felétől várják, amikor a vásárlók a friss termékeket szerzik be.

A kínálatban megtalálhatók a hagyományos karácsonyi menüsor alapanyagai, valamint a Deluxe-katalógusban szereplő különlegességek is. A legkeresettebb termékek között szerepel a bejgli, a hal és egyéb húsok.

December 24-én zárva lesznek a boltok

A Lidl Magyarország nemrég bejelentette, hogy a pozitív visszajelzések alapján idén is zárva tartja áruházait december 24-én, lehetővé téve ezzel, hogy dolgozói a karácsonyi ünnepeket családjukkal tölthessék. Országszerte mind a 210 áruházuk zárva marad december 24–26. között, de december 23-án meghosszabbított nyitvatartással, este 22 óráig várják a vásárlókat.

Címlapkép: Lidl Magyarország