MVM Edison: Hogyan segítheti egy nagyvállalat a B2B startupokat? (x)

A B2B startupok számára az első nagy ügyfél megszerzése gyakran a legnagyobb akadályt jelenti. A nagyvállalatokkal való együttműködés nemcsak referenciát és validációt biztosít, hanem folyamatos fejlődési lehetőségeket is kínál. Az MVM Edison program segíthet a startupoknak ezen az úton sikeresen előre lépni, és áthidalni a B2B piacra lépés legnagyobb kihívásait.

A B2B startupok legnagyobb akadályai

A B2B szektorban az első ügyfél megszerzése kiemelt fontosságú, de egyben komoly kihívás is lehet. A potenciális ügyfelek gyakran vonakodnak az új, ismeretlen megoldások kipróbálásától, különösen, ha a startup nem rendelkezik stabil referenciákkal. Ezen felül a startupok gyakran kisebb csapatokkal és korlátozott erőforrásokkal dolgoznak, ami megnehezíti a piacra lépést. A nagyvállalatokkal való együttműködés kulcsfontosságú a sikerhez, mivel azok nemcsak stabil hátteret és olyan validációt biztosítanak, mely a piac többi szereplőjének is megbízható lehet, hanem lehetőséget is adhat a folyamatos fejlődésre.

Hogyan segíti az MVM Edison program a startupokat?

Az MVM Edison program segíthet a startupoknak a B2B piacra lépésben, biztosítva számukra a szükséges erőforrásokat, mentorálást és iparági ismereteket. A program segít az induló vállalkozásoknak abban, hogy jobban megértsék a nagyvállalatok működését, igényeit, és termékeiket azok elvárásaihoz is igazítsák. A tesztelési lehetőségek és a szakértői támogatás révén a startupok gyorsabban és hatékonyabban fejleszthetik termékeiket, miközben valós piaci visszajelzéseket kapnak.

Jelentkezés az Edison programra

A 2025-ös programra elsősorban olyan startupok jelentkezését várják, amelyek megoldásaikkal az MVM Csoport számára fontos területeken, például az energiahatékonyság, fenntarthatóság, okos városok vagy vállalati digitalizáció és folyamatfejlesztés területén tevékenykednek.

A 6 hónapos inkubációs program két külön szakaszból épül fel. A teljes program során átívelő szakmai támogatást kapnak a csapatok, saját fejlettségi szintükre szabva, többek között a szervezeti és termékfejlesztésben, valamit jogi tanácsadásban, ezzel kiegészítve a módszertani ismereteket.

Az MVM Edison nagyvállalati inkubációs programról bővebben a weboldalon olvashatsz, jelentkezni pedig 2025. március 14-ig az alábbi jelentkezési kérdőív kitöltésével lehet.

(x)