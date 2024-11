Euronics, MediaMarkt, Praktiker: így változik a boltok nyitvatartása december 24-én

Az Euronics szombati nyitvatartás szerint fog működni december 24-én, viszont sem a MediaMarkt, sem a Praktiker nem fog kinyitni.

Sorra jelentik be a legnagyobb hazai láncok, hogy nyitva lesznek vagy éppen zárva december 24-én. Most a Pénzcentrum két nagy elektronikai bolt, illetve egy barkácsról rántja le a leplet.

Ahogy azt szerkesztőségünk megtudta, a MediaMarkt üzletei idén december 24-én zárva lesznek. Ezzel szemben az Euronics szombati nyitvatartást jelentett be a saját üzleteiben, így a vásárlók ott még fognak majd tudni vásárolni.

Eközben megtudtuk azt is, hogy a nagy barkácsláncok közül a Praktiker biztosan nem fog kinyitni december 24-én. Azt írják, „az országos hálózattal rendelkező barkácslánc így szeretne hozzájárulni munkatársai nyugodt ünnepi készülődéséhez, jóllétéhez.”

Azt is megírták lapunknak, hogy a karácsonyra készülődve azt is fontos megjegyezni, hogy a Praktiker az adventi vasárnapokon, vagyis december 1-jén, 8-án, 15-én és 22-én hosszabb nyitvatartással, 9:00 – 19:00 között várja vásárlóit üzleteiben, a szolnoki áruház pedig 8:00 és 19:00 között. Megtudtuk ezen felül azt is, hogy az év utolsó napján, december 31-én, valamint a jövő év első napján, 2025. január 1-jén a Praktiker áruházai szintén zárva tartanak majd.

Már sok boltról kiderült, mit tervez december 24-én

