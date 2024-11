Nagy változás élesedik a Librinél decemberben: így lesznek nyitva a könyvesboltok

December 24-én ismét zárva lesz a Libri összes könyvesboltja. A vállalat a döntésével a munkavállalók ünnepi készülődését igyekszik segíteni – a karácsony előtti napokban azonban a könyvesbolthálózat üzletei a szokásos nyitvatartással várják majd a vásárlókat.

A Libri december 24-én minden budapesti és vidéki üzletét zárva tartja majd. „A novemberi és decemberi időszak a kiskereskedelmi szektor minden résztvevője számára különösen nagy, bár kedves kihívás, hiszen egy könyvesbolti dolgozó is akkor boldog, ha a könyvek gazdára találnak. A karácsony előtti hetek végképp élénkek és kimerítők értékesítő kollégáinknak, éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy december 24-én már tehermentesítsük őket, és megadjuk a lehetőséget számukra az ünnep előtti készülődésre és a feltöltődésre” – mondja Köbli Gyula, a vállalat vezérigazgatója.

A karácsony előtti időszakában a Libri boltjai a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat, a karácsonyi ajándékok és téli olvasnivalók beszerzésére pedig akár a webáruházakon keresztül is lehetőség van. A könyvkereskedő idén is kéri az olvasókat: vásárlásaikat már jó előre tervezzék be, hogy a csomagok egészen biztosan megérkezzenek majd a karácsonyfa alá, és ha megoldható, kérjék a csomagot könyvesbolti átvétellel, így ingyenesen és garantáltan gyorsan vehetik át a megrendeléseket.