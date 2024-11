Kiderült, nyitva lesz-e a Spar december 24-én: így készülhetnek a magyar vásárlók

12 óráig nyitva lesz a SPAR, INTERSPAR december 24-én. December 31-én pedig a SPAR szupermarketek legalább 14 óráig tartanak nyitva, míg az INTERSPAR hipermarketek többsége 16 óráig lesz elérhető.

Egyre több hazai nagyláncról derül ki, hogy vajon, ha korlátozottan is, de nyitva lesznek-e december 24-én vagy sem. Tudjuk már például, hogy alakul a Lidl, a Tesco, az Auchan és a Rossmann nyitvatartása december 24-én, most viszont megtudtuk azt is, hogy mit tervez a Spar.

A vállalat azt közölte, hogy karácsony előtt hosszított nyitvatartással várják a vásárlókat. Ez azt jelenti, hogy egyes SPAR szupermarketek meghosszabbított nyitva tartással várják a vásárlókat december 21-én és 22-én. Az INTERSPAR hipermarketek december 20-a és 23-a között reggel 6 és este 10 óra között lesznek nyitva, azonban egyes, bevásárlóközpontokban üzemelő áruházak esetében lehetnek kivételek.

December 24-ről pedig azt közölték, hogy a vásárlói igényekre reagálva a SPAR és INTERSPAR áruházak többsége december 24-én 12 óráig tart nyitva, azonban néhány, bevásárlóközpontban üzemelő áruház esetében előfordulhatnak eltérések a nyitvatartást illetően.

Megtudtuk azt is, hogy december 31-én a SPAR szupermarketek legalább 14 óráig tartanak nyitva, míg az INTERSPAR hipermarketek többsége 16 óráig lesz elérhető.