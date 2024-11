Brutálisan megugrott a kereslet ezekre a termékekre: több száz tonna fogy az év vége felé

A SPAR Magyarország az ünnepi időszakban jelentős keresletre számít: 800 tonna virslit, 55 tonna halat, és 74 tonna salátát szállítanak az üzletekbe karácsony és szilveszter előtt. A legnépszerűbb halak között a lazac, ponty, afrikai és szürkeharcsa szerepelnek, míg a szilveszteri virslik kínálatában sajtos és csípős változatok is helyet kaptak.

A szilveszter kedvelt étele, a virsli idén is kiemelt helyet kap a boltok polcain: az üzletekbe összesen 800 tonna virsli érkezik, amely több mint négyszerese az átlagos havi mennyiségnek. A klasszikus frankfurti mellett sajtos, cheddar sajtos és csípős változatok is elérhetők. Az ünnepi menühöz nélkülözhetetlen halakból 55 tonnát szállítanak, amelyek között megtalálhatók a vásárlók kedvencei, például a lazac, a ponty, az afrikai harcsa és a szürkeharcsa.

Az adventi időszakban kiemelkedő forgalmat tapasztalnak a sütési alapanyagok és az édességek terén. A vásárlók körében népszerűek a különféle bejglik, melyek idén már gluténmentes változatban is elérhetők. A sütőmargarin eladása ilyenkor több mint két és félszeresére nő, míg a mascarpone, vaj, cukrászhabok és tejszínek iránt is jelentősen nő a kereslet. A karácsonyi szezon slágertermékei, a szaloncukrok, már november óta kaphatók az üzletekben. A nagyobb hipermarketekben akár 300-féle édesség közül válogathatnak a vásárlók.

Alkoholos- és mentes italok

Az üzletlánc szerint a pezsgő forgalma az év utolsó hónapjában kiugró: a teljes éves eladások harmadát decemberben értékesítik. Gyerekpezsgők esetében ez az arány még magasabb, a forgalom fele az ünnepi időszakra esik. A pezsgők mellett népszerűek a keserűlikőrök, whisky és vodka is. Az idei szezonban az alkoholmentes italok iránt is növekvő érdeklődést tapasztalnak. Az üzletekben már alkoholmentes borok, pezsgők és ginek is kaphatók, a 0,0%-os sörök mellett.

Friss zöldségek és gyümölcsök a kínálatban

Az ünnepi időszakban az eladási listákat a citrusfélék, banán, burgonya és hagyma vezetik. Az édességekhez használt aszalt gyümölcsök és magvak szintén népszerűek, míg a salátákhoz paradicsom és uborka iránt nő a kereslet.

Nyitvatartás

Az INTERSPAR hipermarketek december 20-23. között reggel 6 és este 10 óra között tartanak nyitva. December 24-én a legtöbb üzlet 12 óráig, míg december 31-én a SPAR szupermarketek 14 óráig, az INTERSPAR-ok pedig 16 óráig várják a vásárlókat.

A SPAR online shop az ünnepi készülődésben is segítséget nyújt: december 23-ig, majd a karácsonyi szünet után december 27-30. között szállítják házhoz a rendeléseket, szilveszterkor pedig 14 óráig elérhető a szolgáltatás.

Ha érdekel, miként lesznek nyitva a legnagyobb haza áruházláncok, akkor itt megtalálod, a Lidl, Tesco, Spar, Auchan, Rossmann, Jysk nyitvatartását is.