Jó hírt kaptak a magyar vásárlók: így hozhatjuk ki idén sokkal olcsóbban az ajándékozást

Kezdjünk el időben felkészülni a karácsonyra, és használjuk ki a novemberi kedvezményeket: így pénzt és időt takaríthatunk meg, emellett a vásárlás is kevesebb stresszel jár - olvasható a Praktiker közleményében. Ráadásul most az aktuális projektjeinkhez, például barkácsoláshoz, felújításhoz vagy kertrendezéshez is kedvezőbben tudjuk beszerezni a szükséges termékeket, eszközöket.

Ki ne szeretné kevesebből kihozni az ajándékozást? Ehhez érdemes előre gondolkodni, és képben lenni a már hazánkban is hagyományossá vált Black Friday akciókkal. Emellett fontos, hogy kezdjük el időben összeírni az ajándéklistát, rendszeresen tájékozódjunk az árakról online vagy a boltokban, tanácsért, segítségért forduljunk szakértő eladókhoz, használjunk például árfigyelő appot, kérjünk hírlevelet kedvenc márkánktól, áruházunktól, amelyben az aktuális kedvezményekről is értesítenek, illetve ahol visszatérő vevők vagyunk, legyünk törzsvásárlók – javasolja Sommer Ádám, a Praktiker Marketing és Online Szolgáltatások Igazgatója.

1. Találjuk ki, mit vennénk, mennyit költenénk!

Ha szeretnénk jobban kijönni, és nemcsak a kiadásokon, hanem az ajándékvadászattal járó stresszen is spórolni, kezdjük el minél hamarabb összeírni, kinek mit szeretnénk adni ajándékba. Emellett nagyon fontos, hogy mérjük fel, mennyit költhetünk, tervezzük meg a kiadásokat. A barkácsáruház szakértője szerint egész évben érdemes árösszehasonlító oldalon keresni a jobb lehetőségeket, engedményeket. Az akciós napokra természetesen azoknak is érdemes előre készülniük, akik például otthonfelújításban vannak, hiszen számos terméket (például csempét, laminált padlót, szerszámgépeket, bel- és kültéri lámpákat) ilyenkor akár 20-40 százalékkal kedvezőbben szerezhetnek be. Amennyiben lényeges, hogy kevesebből hozzuk ki a munkálatokat, legyünk képben a barkácsáruházak akciós időszakával, árukészletével, és úgy ütemezzük a felújítás fázisait, hogy összhangban legyenek a kedvezőbb beszerzéssel.

2. Az offline vásárlás előnye: segítenek a szakértő eladók

Black Friday időszakban hangsúlyosabban igaz, hogy a termékek és kedvezmények között a hozzáértő eladók tudnak a legjobban eligazítani, és egyúttal segítenek döntést hozni – hívja fel a figyelmet Sommer Ádám. Ha például egy barkácsáruházban járunk, minden osztályon találunk szakértő munkatársat, aki képben van az árukínálattal, akciókkal, és el tudja magyarázni, melyik terméknek mi az előnye, céljainknak, elképzeléseinknek melyik felelhet meg leginkább. Az áruházi vásárlás további előnye, hogy a kiválasztott árut azonnal látjuk, kézbe foghatjuk, meggyőződhetünk róla, valóban arra van-e szükségünk. Ezzel pedig megelőzhetjük, hogy felesleges kiadásokba bocsátkozzunk.

3. Legyünk résen, nem csak pénteken van akció!

Ma már itthon is elképzelhetetlen november Black Friday nélkül. Van azonban egy rejtett buktató – hívja fel a figyelmet a barkácsáruház szakértője. Sokan esnek abba a hibába, hogy a hivatalos napot várva lemaradnak az egyes áruházak, üzletek, márkák novemberi akcióiról. Legtöbben Black Friday, Black Week vagy Black Weekend néven hirdetik meg a kedvezményes időszakukat, ezek pedig részben fedik egymást, részben akár egy-két héttel korábban vannak, mint a fekete péntek. Érdemes ezért idén már november 29-e előtt értesülni róla, hogy kedvenc üzletünkben mikor vannak az árleszállítások. Érdeklődjünk személyesen az áruház munkatársaitól, tájékozódjunk online és print hírújságokban, vagy az üzlet, márka mobil applikációjában.

4. Regisztráljunk törzsvásárlónak, használjuk ki a kuponokat!

A barkácsáruház szakértője szerint nemcsak rendszeres árengedményekhez, hanem különféle egyéb kedvezményekhez, díjmentes és extra szolgáltatásokhoz is juthatunk (pl. ingyenes házhozszállítás), ha részt veszünk egy cég, márka hűségprogramjában, törzsvásárlóként regisztrálunk. Konstrukciótól függően akár több lépcsőben nőhet a kedvezmény, és a megszerzésétől számítva akár egy évig is érvényes lehet. Ráadásul arra is van esély, hogy törzsvásárlóként a Black Friday keretében még kedvezőbb ajánlattal élhetünk, és a meghirdetett akciós árukínálaton kívül más kiemelt termékeket is olcsóbban szerezhetünk be. Emellett mindig érdemes figyelni és gyűjteni a különféle kuponokat, amelyeket már online is beválthatunk.

+1. Kerüljük a tömeget: online éjjel-nappal

Sommer Ádám szerint az online vásárlás előnye, hogy elkerülve a tömeget és a sorban állást egy webáruházban bármikor, bárhonnan tudunk rendelni, az ország egész területén elérhető kiszállítással. Ezen felül online térben akár előbb is indulhat egy akció, mint offline. Amennyiben online vásárlunk, rendeljünk minél hamarabb, hogy tervezhetőbb legyen a szállítás – javasolja a szakértő.