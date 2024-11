Komoly díjemelés jöhet a palackvisszaváltásnál: ez sokaknak nem fog tetszeni, készülhetnek a vásárlók

Változhat a jövőben a többutas, vagyis újrahasználható, újratölthető palackok visszaváltási díja egy módosítási tervezet szerint.

A dokumentum szerint a vásárlókat közvetlenül egy intézkedés érintené, az, hogy a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék díja csak kerekítés alkalmazása nélkül készpénzben kifizethető, egész számmal meghatározott forintösszeg lehetne a jövőben. A változás vonatkozhat például azokra a kis űrtartalmú üveges üdítőkre, amelyeket nem bezúznak, hanem visszajuttatnak az italgyártókhoz és tisztítás után újratöltik őket (többutas) - például vannak olyanok, amelyeknek 26,6 forint a betétdíja.

Mivel öt forint a legkisebb érme, így 0-ra, vagy 5-re kell hogy végződjön a jövőben a többutas palackok visszaváltási díja ahhoz, hogy készpénzben kifizethető legyen. Mint a portál megjegyzi, a többutas termékeknél eddig is a gyártó határozhatta meg a díjat, ami gyakran el is tért az 50 forinttól. A többutas palackoknál a díjjelölés is más, a díj nem egy körbe, hanem egy palackba írva szerepel a terméken.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA