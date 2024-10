Itt a tökéletes, elronthatatlan sütőtök receptje: így lesz finom, puha és édes

Október vége felé közeledve egyre több igazi őszi-téli zöldségnak, gyümölcsnek jön el a szezonja. Ezek közül az egyik legfontosabb a sütőtök, mely kiváló vitaminforrás, tápláló, egészséges és melengető étek a hűvösebb napokon. A sütése nem bonyolult mutatvány, nehéz elrontani, csak néhány alapvető szabályt kell betartani.

A tökéletesre sütött tök módszere: a tököt hosszában felvágjuk, a magházát egy evőkanállal kikaparjuk. Egyenlő részekre vágjuk, majd enyhén meghintjük sóval. Így lesz nagyon édes sütés után. Előmelegített, 190 fokos sütőben, légkeveréses üzemmódban 1 óra 10 percet sütjük. Legjobb sütőpapíron sütni, úgy nem is kell majd sokat mosogatni.

A sütés ideje viszont változhat aszerint, milyen vastag szeletekre vágtuk a tököt. Ha picit nagyobbak a darabok, tovább eltarthat, mire megsül. Érdemes időnként ellenőrizni a készülő csemegét azért is, nehogy túlsüljön.

Bár a sütőtök, ha az alapanyag megfelelő, tökéletesre sül egy kis sóval meghintve is, számos fűszer van, amivel lehet tovább bolondítani a csemegét. A sütőtökhöz nagyon sok fűszer passzol: pácolhatjuk olívaolajjal, tehetünk hozzá oregánót, fokhagymát, sót, borsot, vagy jól passzol hozzá a rozmaring és kakukkfű is. Akár korianderrel is ízesíthetjük, ha szeretjük ezt a fűszert. Az édesebb ízek kedvelői pedig fahéjjal, kardamommal, gyömbérrel is fűszerezhetik a sütőtököt.

Mint minden receptnél, ebben az esetben is nagyon fontos az alapanyag kiválasztása. Próbáljunk olyan tököt választani, amelynek héja egészséges, fényes - a már száradó, megöregedett tököt a héjától meg lehet ismerni. Ha már eleve felezett, darabolt sütőtökön veszünk, akkor nézzük meg jól a belsejének a színét. Élén narancssárgának kell lennie, akkor biztos friss az áru.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel héjával együtt sütjük, ezt alaposan tisztítsuk meg, ne kerüljön róla később szennyeződés a kész ételre.

A sült sütőtököt fogyaszthatjuk magában is, vagy felhasználhatjuk különféle fogásokhoz: krémleveshez, főzelékhez, riottóhoz, gnocchihoz, tésztákhoz, szendvicskrémhez, de akár süteményekhez, sütőtökös pitéhez is.