Egy éve nem volt ilyen akció az Auchanban, Lidlben, Intersparban: valódi slágertermékeket áraznak le

Egyre több jel utal arra, hogy komoly drágulás érheti el a magyar boltokat is az év utolsó hónapjaiban: az édességgyártók a kakaó ára miatt kerültek bajba már a Halloween-szezonban is, a vaj rekordára pedig az ünnepi sütést-főzést is keményen megdrágíthatja. Több hazai boltlánc is kiadta már szezonális akciós katalógusát, ezekből szemezgettünk olyan termékeket, amiket már most, október végén is érdemes lehet megvenni. Nem csak a drágulás megelőzése miatt lehet ez hasznos, hanem a hatékonyabb költségelosztás is enyhíthet az ünnepi terheken.

Egyre több jel utal arra, hogy egészen komoly drágulás jöhet el az év utolsó hónapjaiban Magyarországon is, például legutóbb arról számoltunk be, hogy az édességgyártók már a Halloweebn miatt is bajban vannak, és ez nem valószínű, hogy Mikulásig megoldódna a gond. Ugyanis év eleje óta a kakaó ára több mint kétszeresére emelkedett, aminek a legfőbb oka az, hogy az elmúlt három évben kedvezőtlen időjárási események sorozata sújtotta Nyugat-Afrika kakaótermelő régióit, amelyek a világ kakaóellátásának több mint 70%-át adják. Így a Nemzetközi Kakaószervezet augusztusi előrejelzése szerint a globális kakaótermelés ebben a szezonban 14,2%-kal csökkenhet.

De nemcsak ez árnyékolja be az ünnepi készülődést, a vaj ára is rekordmagasságokba emelkedett Európában, ami az édességeken kívül a karácsonyi sütés-főzést is vastagon megdrágíthatja. Ennek oka többek között az, hogy a globális tejtermelés 2023-ban csökkent, ami hozzájárult a jelenlegi helyzethez. Bár 2024-ben enyhe növekedés tapasztalható, a kereslethez képest továbbra is szűkös a kínálat. Michael Harvey, a Rabobank tejipari elemzője szerint ez arra késztette a termelőket, hogy "a vaj helyett inkább a legversenyképesebb termékekre, például a sajtokra fordítsák a tejet".

Így pedig érdemes lehet előre bespájzolni olyan ünnepi termékekből, amelyekből be lehet. Ez nem csak az esetleges áremelkedés megelőzése miatt lehet praktikus, hanem abból a szempontból is, hogy nem egyszerre kell mindent megvenni - több hullámban oszlanak el a Mikulás és a karácsony költségei. A nagy áruházláncok közül a Lidl, az Interspar és az Auchan is kiadta már saját ünnepi katalógusát, ezekből szemezgettünk.

Már most akciósan vásárolhatsz karácsonyra!

A csokidrágulás elől a Lidl-be érdemes most menekülni, a boltlánc egy egész akciós újságot szentelt ugyanis az ünnepi édességeknek már október közepén! Így fél kiló puszedlit például 1799 forintért meg lehet venni. De van mézeskalács krém is 999 forintért, a katalógusban akad táblás ünnepi csoki is 399-499 forint közötti áron, 10 darab pálcikás csoki (Mikulásos, hóemberes vegyesen) pedig 749 forintba kerül, egy kiló (!!) karácsonyi gumicukormix pedig 2399 forintba kerül. Kínálnak még csoki karácsonyfadíszt is 849-ért, és vannak különféle kekszek, sütemények is, amik elállhatnak karácsonyig. Többféle csokit rejtő adventi naptár közül is lehet válogatni 499 és 799 forint közötti áron, valamint plüssfigurák közül is lehet válogatni. További akciók a kiadványban!

Az Auchan karácsonyi dekorációkat állított össze a szezonális kiadványban, például 7 gömbdísz 2190 forintba kerül, de darabáron is lehet különféle díszeket venni 299 és 599 forint közötti darabáron. Van világító pingvin/bagoly/rénszarvas dekoráció is 6790 forintért. Különféle diótörő figurákat is árulnak 3690 forintért. A mézeskalács ház 1990 forintba kerül, de vannak különféle mikulásos figurák is. Asztali műfenyők garmadája szerepel az újságban 20 cm és 45 cm közötti méretben 799 és 4990 forint közötti áron. A fenyőfatalp pedig 6690 forintért kapható. Emellett a boltlánc vagy 20 féle fényfüzérrel készül az ünnepre, a párszáz forintos daraboktól kezdve a komolyabb, tízenezres darabokig. Ez a felsorolás csak a jéghegy csúcsa, további részletek itt!

Az Intersparnak pedig ajándék katalógusa van jelenleg, így a Krups kapszulás kávéfőző 17 990 forintba kerül, az egyméteres plüssmaci pedig 6999 forintba. De akad még a kínálatban sütőtál is 999 forintért. Ők is kínálnak különféle dekorációkat, így különféle méretű diótörő figurákat is 999-3899 forint közötti áron, és van karácsonyi cicás vagy kutyás dekoráció is 1149 forintért, vagy egy világító mézeskalács is 1199 forintért. "Karácsonyi hangulat az ebédlőben is" címszó alatt rengeteg asztali díszítőelemet, bögrét, edényt is leakcióztak. Vannak mézeskalács kiszúró formák is darabonként 219 forintért, nyújtófa 1099-ért, sütitároló doboz pedig 449 forintért. A különféle sütési alapanyagok mellett akad még konyhai mérleg is a katalógusban 2999 forintért, sütőformákat pedig 1699 forintért kínálnak. További részletek és akciók az Interspar szezonális kiadványában!

Kutatás az előrehozott szezonális akciókról

Évek óta megfogyelhető trend, hogy egyre korábbra hozzák a kereskedelmi láncok a szezonális ajánlataikat. Így egyre gyakoribb, hogy már szeptember végén megjelennek a boltok polcain a karácsonyi desszertek, a puszedlik, a fahéjas kekszek, egy-egy divatos karácsonyi manó, sőt akár a püspökkenyér is. A bátrabb kerekedők pedig már augusztus végén ledobják a karácsonyi bombát. Te mit gondolsz erről a kereskedelmi gyakorlatról? A Pézcentrum és a Debreceni Egyetem friss kutatásában arra keressük a választ, mit gondolnak a vásárlók arról, hogy enyire siet a kereskedők órája. Kérjük, töltsd ki az alábbi kérdőívet!