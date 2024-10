Horrordrágulás készül a boltokban, piacokon: elképesztő, ami vár a magyarokra ősszel és télen

Elég rendesen odacsapott az idei száraz, sok helyen aszályos időjárás a magyar termőföldeken, ez pedig várhatóan azt eredményezi, hogy a termények jó része drágább lesz - mondta a Pénzcentrumnak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Mélyen a pénztárcánkba kell majd nyúlni almáért vagy egy kiló kenyérért is - előbbinél már importra is szorulunk évek óta.

Idén várhatóan sokkal drágábban vásárolhatjuk meg a kenyeret, mint egy évvel ezelőtt, mert a malmok csak nagyon kevés étkezési minőségű lisztet tudtak az idén őrölni - erről nemrégiben lapunk is beszámolt. A megtermelt gabobának alig az ötöde alkalmas arra, hogy abból minőségi liszt készülhessen, ezért pedig egyértelműen az idei forró, aszályos időjárás a felelős.

Mint azonban a Pénzcentrum megtudta, nem a kenyér lesz az egyetlen, az agrárium által előállított végtermék, amiért mélyebben kell idén ősszel és télen a pénztárcánkba nyúlunk. Mint egy szakértőtől megtudtuk, számos más termény is komoly mínuszt könyvelt el az idei betakarításkor, ez pedig természetszerűleg drágulást fog okozni.

Nagyon kevés jó búzát őröltek, a többi meg drága

Az adatok szerint szetember közepére tonnánként 75-90 ezer forintra nőtt a minőségi étkezési búza ára, mert a jegyzés igen komolyan megemelkedett az árutőzsdén. A szükséges mennyiséget azonban most is meg kellett venni, még drágábban is, mert nagyon kevés volt belőle.

Nemrégiben Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára azt mondta: a malmok csak a tavalyinál jóval drágábban tudták és tudják a szükséges alapanyagot megvásárolni, ugyanis nagyon kinyílt az olló a malmi, illetve a takarmánybúza árai között.

Nem csak a kenyér drágul meg

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a Pénzcentrumnak elmondta: nem a kenyér az egyetlen, amelyet az idei aszályos, helyenként rendkívül százar nyár a termelésében, valamint árában befolyásol.

Az idei év időjárása több szempontból sem volt kedvező az agrárium számára, ezért számos termékpályán érezteti a hatását a volumenében kisebb termés. Ilyen a kukorica, a csemegeszőlő, több gyümölcs, például az alma, a bor, de még a hazai tógazdaságokban megtermelt hal is. Ezeken a termékpályákon mind csökken a hazai kínálat, amely a magyar eredetű árut drágábbá teheti

- fogalmazott Braunmüller Lajos. Azt is hozzátette, hogy kivétel természetesen van, és itt az sem biztos, hogy komoly áremelésekre kell az idn számítani.

Talán a bor jelenti a kivételt, amelyből a nagy kapacitások, a felhalmozott készletek és a csökkenő fogyasztás miatt jelentős tartalékok vannak, itt tehát - az ágazat által indokoltnak tartott - áremelések nehezen, vagy sehogy sem tudnak megvalósulni. Minden más termény esetében drágulhat a hazai kínálat, igaz, az import számos ponton képes enyhíteni ezt a hatást, vagyis az áremelkedés emiatt várhatóan korlátozott mértékű lesz

- mondta erről az Agrárszektor főszerkesztője.

Drága a slágergyümölcs, és kevesebb is lesz belőle

De a kenyéren, illetve más, szezonálisnak mondható terményen kívül is van egy őszi slágergyümölcs, nevezetesen az alma, amelyért várhatóan sokkal többet kell majd fizetnünk, mint akár tavaly. Az ok itt is az, hogy várhatóan jóval kevesebb terem majd belőle. Mint a lenti grafikonon meg is mutatjuk: három évvel ezelőtt jó termést írhatott be ez a szektor, a rákövetkező évben azonban már ennek a mennyiségnek mindössze alig több, mint a fele termett meg az országban.

Braunmüller Lajos szerint teljesen egyértelmű, hogy kevesebb alma lesz az idén, csak egyelőre nem tudni pontosan, hogy mennyivel. Ám az almatermés várható visszaeséséért is az időjárás tehető felelőssé.

Érezhetően kevesebb lesz az idei almatermés a vártnál, a nyári, aszályos időjárás nem kedvezett a gyümölcs érésének, a kevesebb csapadékvízből pedig kisebb, illetve kevesebb számú almát tudtak produkálni a fák. Ma még nehéz megmondani, hogy mennyivel lesz kisebb a termés mint a szokásos, de egyértelmű csökkenés lesz, az biztosra vehető

- fogalmazott Braunmüller Lajos. Kitért arra is: nemhogy arra nem elég a termés hosszú évek óta, hogy kivitelre is legyen, de még behozatalra is szorulunk belőle.

A magyar almakínálat már régóta nem képes érdemben exportvolument felmutatni. A konkurens termelő régiók, így például Lengyelország, Ausztria, Belgium, Olaszország, és más térségek ráadásul nagyon komoly ültetvényfejlesztéseket hajtottak végre az utóbbi évtizedben, ezért hatékonyan, nagy mennyiségben képesek almát szállítani Magyarországra. Az importalma régóta jelen van a magyar piacon

- mondta el Braunmüller Lajos.