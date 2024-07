Újabb csúcstermékek érkeztek a Lidl boltjaiba: jöhet a roham, elképesztően olcsón vehetjük meg

Világszerte népszerű portalanító szivacsot vásárolhatunk meg mától a Lidl-ben, amiért a fél világ lelkesedik újabban. Ha pedig minden porszemet feltöröltünk a éakásban, lazíthatunk egy tábla csokival - de nem akármilyennel, a világ legnépszerűbb videósa kínálja az édességet.

Alig néhány nappal azután, hogy a Lidl-ben elérhető lett a Szentkirályi-vezér Balogh Levente és a sneakerkirály Pachert Balázs közreműködésével létrejött ZORD nevű üdítőital, máris újabb szuperterméket találhatunk a Lidl-ben.

Az üzletlánc boltjaiban ma vált elérhetővé a világhírű nemzetközi márka, a Scrub Daddy portalanító szivacsa, ami sokak szerint forradalmasította a takarítást. Emellett pedig a világ legnépszerűbb youtuberének édességét is megkóstolhatjuk.

Öröm a portalanítás?

A takarítóeszköz a világ más országaiban már hatalmas népszerűségre tett szert, ugyanis amilyen egyszerű, olyan élmény vele a port összeszedni a lakásban. A termék eleve "előnedvesítve" érkezik, a bordázott kialakítás pedig azt teszi lehetővé, hogy törléskor a por ne szálljon fel, hanem a szivacson maradjon - tehát tisztitani is sokkal könnyebb, mindössze folyóvíz kell hozzá. Ezt az alábbi videóban egy lelkes otthoni takarító be is mutatja.

A világ legnagyobb internetes piacterén, az Amazonon is sorjáznak a dicsérő hozzászólások a termékkel kapcsolatban. Sokan írják, hogy a reklám ezúttal nem hazudik: a szivacs valóban azt nyújtja, amit ígérnek róla, jelesül hogy minden apró porszemet összeszed onnan, ahol betetették, és még csak porcsíkok sem maradnak utána, ami a takarítás egyik bosszantó velejárója volt eddig. Az oldalon a terméket 8 ezer vásárlónál is többen értékelte - ennek több mint hetven százaléka a legmagasabb, ötcsillagos értékelést adta, ami elsöprő fölény.

A LIDL-ben mától vehetjük meg ezt a népszerű terméket. Kép: Lidl

Mint az akciós újságban is láthatjuk, a Lidl-ben mától 1 799 forintért vehetünk meg egy darab szivacsot. Ez nem sokban tér el a nemzetközi ártól: nagyjából 4 dollárért árulják, ami mostani árfolyamon 1 450 forint.

Milyen csokit csinál egy youtuber?

Nem csak szivacsot vehetünk úgy, hogy előtte már láttuk az interneten, hanem a világ legnépszerűbb youtuberének, MrBeast-nek a csokiját is. A globálisan legtöbb feliratkozóval büszkélkedő videós még 2022 januárjában rukkolt elő saját csokimárkájával, ami rövid időn belül szabályosan letarolta a piacot: számos amerikai üzletbe eljutott, és rövid időn belül már az Egyesült Államokon kívül is elkezdték vásárolni.

A népszerűség odáig ment, hogy még az észak-amerikai kosárbajnokságban szereplő Charlotte Hornets mezsszponzora lett a Feastables márka a tavalyi szezonban. A fogyasztók pedig ezzel a termékkel is kimondottan elégedettek: az interneten fellelhető vélemények javarészt elismerően nyilatkoznak a csokiról.

MrBeast csokija két ízben érkezett meg a Lidl-be. Kép: Lidl

A Lidl-ben egy tábla csoki - a már említett szivacshoz hasonlóan - 1 799 forintért vehető meg. Két ízben érkezett meg a boltokba, a sima tejcsokit és a mogyorósat kóstolhatják meg azok, akik kíváncsiak arra, milyen csokoládét kínál a világszerte népszerű youtuber.