Rengeteg kerékpárt lopnak el Budapesten: ezek a legveszélyesebb helyek, rendre tűnnek el a bicajok

Magyarországon továbbra is magas a kerékpárlopások száma, 2023-ban 4200 esetet regisztráltak, míg 2024 első öt hónapjában már 1851 lopásról számoltak be. Különösen Budapest érintett, ahol a VIII., XIII., és XI. kerületek számítanak a leginkább veszélyeztetett területeknek. Magas azonban a látencia is, úgyhogy a valós számok ennél még magasabbak. Lehet azonban védekezni a tolvajok ellen: érdemes jó minőségű, drága lakatot vásárolni, de nanojelöléssel is elláthatjuk kerékpárunkat. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag most szakértők segítségével járt utána, hányadán is állunk itthon a tolvajokkal, és hogy mik a legjobb praktikák ellenük.

2023-ban összesen 4200 biciklilopást regisztráltak a rendőrök Magyarországon, a legtöbbet Budapesten. 2024 első öt hónapjában a számok 1851-nél tartanak. A CashTag-nek nyilatkozó szakértők szerint azonban nagy a látencia, sokan ugyanis be sem jelentik a rendőrségnél, hogy ellopták a biciklijüket, szóval a számok a valóságban minden bizonnyal jóval nagyobbak ennél. Továbbá Budapesten a legfertőzöttebb kerületek a VIII., a XIII., és a XI. kerület. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „Van egy olyan tapasztalatunk, hogy társasházak lépcsőházából vagy zárt tárolókból sokkal gyakrabban lopnak el kerékpárt, mint közterületről. Miközben sokan azt hiszik, hogy közterületen parkolni veszélyes” – mondta el a Pénzcentrum videóblogjában a lopásokkal kapcsolatban Kádár Melinda, a Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa. A szakértő a CashTag legújabb részében beszélt arról is, hogy tapasztalataik szerint egyre kevesebb kerékpárt csennek el, de azért nem árt odafigyelni. Fontos például, hogyha valaki közterületen hagyja a biciklijét, az megfelelő támaszokhoz lakatolja le azt. Próbáljuk nagyon forgalmas helyen lezárni a cangát, olyan helyen, ahol sokan közlekednek. Ez némileg visszaszoríthatja a tolvajok kedvét. A biciklilopás anatómiája Azt látjuk, hogy a Covid időszakában volt egy nagyon alacsony bűncselekmény szám, ami igazából mindent érintett. Ugyanúgy a vagyon elleni bűncselekményeket, mint minden más bűncselekményt. A kerékpárlopás a lopás kategóriáján belüli kategóriát képvisel - mondta el a CashTag videójában Varga Balázs, az ORFK rendőr alezredese, aki kifejtette, a „Covid-munkanélküliek” egy része, „akiknek a kis bevétel is nagyon fontos, ennek elvesztése után elmehettek abba az irányba, hogy a könnyen mozdítható, kisebb bevétellel is, de kecsegetető kerékpárokat, azért elemeljék”. Érdekesség, hogy ezek a tolvajok gyakorlatilag a nagyon drága bicikliket is nagyon olcsón adják tovább, ugyanolyan olcsón, mint a tényleg kevésbé értékes eltulajdonított darabokat. Fontos azt is megjegyezni, hogy 50 ezer forint alatti érték esetén szabálysértésről beszélhetünk, fölötte viszont már bűncselekményről. Viszont ha valakit tetten érne vagy bebizonyosodik hogy több kerékpárt is ellopott, akkor az üzletszerűség lép életbe, ami már mindenképp bűncselekményi kategória. A lopások elkerülése érdekében Varga Balázs is azt tanácsolja, hogy utcán lehetőség szerint kivilágított helyeken hagyjuk a biciklit, és jó minőségű lakatokkal óvjuk azokat. A szakember arról is beszélt, jó preventív megoldás lehet, hogy nanojelöléssel látjuk el a biciklinket, amit aztán a rendőrség 1-1 rajtaütés során be is tud azonosítani. Ugyanígy azt is javasolja, hogy akinek a biciklijén van valamilyen gyártási szám a vázon, azt mindenképp regisztrálja a rendőrség bikesafe oldalán. A videóban az is elhangzik, hogyha a valaki a lehető legbiztonságosabban akar kerékpárt vásárolni, az a vásárlás előtt a rendőrségnél tájékozódhat, hogy nézzék meg, nem-e körözött az adott darab. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Mivel óvjuk még a bringánkat? A megfelelő támaszték megtalálása mellett fontos az is, hogy az ember a megfelelő lakatot válassza. Schmeisel Szabolcs, a Berguson Kerékpárüzlet értékesítője például arról beszélt a videóban, hogy a legolcsóbb spirálzárok leginkább csak arra jók, hogyha az ember megáll egyet fagyizni, akkor a bolt elől ne tolják csak úgy el. Ennél sokkal jobb megoldások a jóval nagyobb darab láncos lakatok. Ám itt sem mindegy, milyet vesz az ember. Vannak ugyanis olyan láncok, amiket neves zárgyártók készítenek, és vannak márkázott bringás termékek. Értelemszerűen az előbbiek jóval borsosabb árat képviselnek. Egyöntetű vélekedés azonban, hogy a legbiztonságosabb, ám némileg nehézkes használatú eszközök az úgynevezett U lakatok. Ezeket egy bizonyos vastagság felett már erővágóval sem lehet átvágni, azonban a zár itt sem elhanyagolható tényező, a masszívabb zárszerkezettel rendelkezők darabok ára igen borsos. „Olcsó bringa, drága lakat, sokáig a tiéd marad” – vallja Kádár Melinda, aki ugyancsak hangsúlyozza a lakatminőség fontosságát. A bűnözők nem pihennek nyáron A nyári időszakban gyakran megnövekszik a betörések száma. A nyaralni indulók üresen hagyott otthonai könnyű prédának bizonyulhatnak a bűnözőknek. Megnéztük, hogy az ország mely területein a legsúlyosabb a helyzet és utánajártunk mit és hol keresnek a betörők, illetve hogyan előzhetjük meg a bajt. Nem árt ugyanis észnél lenni, hiszen ahogy arról korábban beszámoltunk, bár több súlyosabb bűncselekmény száma csökkent 2022-2023 között Magyarországon, a csalások és lopások száma annyira kilőtt, hogy összességében 2018 óta nem történt annyira sok bűntett az országban, mint a tavalyi évben. (Címlapkép - Pénzcentru)

