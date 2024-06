Indulhat a nyári bűnözési hullám: így adnak zöld utat a betörőknek a magyarok 2024-ben

A nyári időszakban gyakran megnövekszik a betörések száma. A nyaralni indulók üresen hagyott otthonai könnyű prédának bizonyulhatnak a bűnözőknek. Megnéztük, hogy az ország mely területein a legsúlyosabb a helyzet és utánajártunk mit és hol keresnek a betörők, illetve hogyan előzhetjük meg a bajt.

Már az év első napja eseménydúsan indult és elsején rögtön lebukott 2024 egyik legügyetlenebb betörője. A rendőrség közlése szerint a bűnöző több mint 7 millió forintot, egy aranykarláncot, egy pár női bakancsot, illetve egy pár női cipőt is elvitt. Az elkövetőt azonban hamar megtalálták, mivel a bejárati ajtó mellett felejtette a sáros csizmáját.

Valószínűleg nem a január 1-i eset miatt, de az elmúlt öt év tendenciája alapján a lakásbetörések gyakorisága évről évre csökken.

A lezárt eljárások statisztikáiból kiderül, hogy 2019 első hat hónapjában 3812 betörés volt Magyarországon, majd ez a szám 2023 első felében már 2344-re csökkent.

A Police.hu oldalán található térkép funkcióval az elmúlt 30-60 nap bűnügyi adatait elemezhetjük. Az országos eloszlás a lakásbetöréses bűnesetekre vetítve az alábbi módon alakult 2024.március 16. és május 15. között:

A térkép szerint a vizsgált időszakban Budapest mellett, Heves vármegye, Nógrád vármegye, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegye térségében fordult elő a legtöbb betörés. Amit még megfigyelhetünk, hogy az ország nyugati részén jóval kevesebb esetet számolhatunk össze, mint a Dunától keletre.

A lakásbetörések gyakoriságát egy hőtérképen is megnézhetjük, amely talán még szemléletesebben mutatja meg a bűntények szempontjából legkoncentráltabb lokációkat.

A következő időszak a betörők egyik kedvence, hiszen a vakációzó, utazgató lakástulajdonosok távozásával sok ház áll üresen. A bűnözők kifigyelve a felügyelet nélkül maradt ingatlanokat a nyári napokon könnyebben találhatnak potenciális célpontot.

Az elkövetők jellemzően készpénzt, értékpapírokat, ékszereket, műszaki cikkeket és művészeti alkotásokat tulajdonítanak el az ingatlanokból

- válaszolta kérdésünkre az ORFK Kommunikációs Szolgálata.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen ingatlantípusokat szemelnek ki leginkább a betörők. Már az Országos Kriminológiai Intézet közreműködésével 2014-ben elkészített vizsgálat is kimutatta, hogy a kikérdezett bűnözők 68,3 százalékban a különálló családi házakat említették. A Növekedés oldalán közölt adatok szerint az utolsó 2023-as számok alapján is a lakóházas betörések voltak a leggyakoribbak. Közel háromszorosa volt a házaknál mért adat a lakásokra vonatkozóénak.

Szembetűnő lehet, hogy a lakásos esetek csökkentek legnagyobb mértékben 2021 és 2022 között. A sok lakásos társasházak és a biztonságtechnikai eszközökkel egyre jobban felszerelt otthonok kockázatos helyszínek az elkövetőknek.

Hatékony védelem?

Megkérdeztük az ORFK szakembereit, hogy érdemes-e drága riasztórendszerekre és biztonsági ajtókra költeni. Elmondták, hogy a legtöbb betörő az ajtón vagy az ablakon jut be az ingatlanokba, ezért a nyílászárók védelme a legfontosabb.

Célszerű mechanikai védelemmel ellátni minden olyan nyílást, amelynek nagysága akkora, hogy egy vékonyabb testalkatú ember átférhet rajta. Az erős, szakszerűen beépített rács megfelelő mechanikai védelmet nyújt, de a fémredőnyök, valamint a törésgátló biztonsági fóliák is jelentős visszatartó erővel bírhatnak”

– fogalmaztak.

Hangsúlyozták, hogy a legfontosabb a nyílászárók zárása, de hasznos lehet a stabil, 40-50 mm-es keményfából, vagy fémből készült – ablak nélküli – bejárati ajtó használata, minimum két biztonsági zárral ellátva. Ennél is hatékonyabbnak tartják a több ponton záródó ajtózárakat vagy az úgynevezett biztonsági ajtókat.

Az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biztosítani kell, a (cilinder-, mágnes-) zárbetéteket védőpajzzsal kell ellátni, így megakadályozhatjuk azok feszítését, törését”

– mondták.

Az ORFK szerint betörés esetén hasznos lehet a biztonsági videokamera beszerelése is, mivel az elkövetőről rögzített kép a büntetőeljárásban és a bírósági eljárásban bizonyítékként felhasználható.

Mire figyeljünk, ha nyáron üres a ház?

Az ORFK javaslata, hogy nyaralás előtt jelezzük szomszédjainknak, rokonunknak, hogy meddig leszünk távol, és kérjük meg őket a postaláda kiürítésére. A nyaralás idejére célszerű a csengőt kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenőrizhető.

Hozzáfűzték, hogy idegenekkel soha ne közöljük, hogy mikor nem leszünk otthon, ne tüntessük fel címünket a kulcstartón, illetve kerüljük a nyilvános, social media felületeken a tartózkodási helyünk közlését. Fontos az is, hogy a lakáskulcsukat ne rejtsük el az ajtó közelében található rejtekhelyekre (lábtörlő, villanyóraszekrény). A teknősszobrok, illetve az óriási kaspók kövei közé rejtett kulcsok ideje lejárt.

Mit tegyünk, ha megtörtént a baj?

Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észlelik, ne menjenek be a lakásba. Előfordulhat, hogy a betörő még mindig a lakásban lehet és nem kizárt, hogy menekülése érdekében fizikai erőszakot fog alkalmazni”

– mondta a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.

Ha bemegyünk a lakásba, akkor a betörő által hátrahagyott nyomokat megváltoztatjuk ezzel jelentősen megnehezíthetjük a rendőrség munkáját. A legfontosabb teendő, hogy a legrövidebb időn belül értesítsük a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon a rendőrséget.