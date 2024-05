Ilyen paprikák és paradicsomok áraszthatják el hamarosan a boltokat: nem hibázhatnak a termelők

Sokkal jobban odafigyelnek a megvásárolt termékek, így a zöldségek és gyümölcsök mennyiségére is a fogyasztók a mindennapos kiadások emelkedési miatt. A vásárlók egyre tudatosabbak és nem csak az árra, hanem a megvásárolt mennyiségre is ügyelnek – derül ki az 500 szentesi termelőt tömörítő DélKerTÉSZ összefoglalójából. Az eddiginél is erőteljesebb az a trend, hogy az akciók tudnak lényeges elmozdulást hozni a fogyasztásban. A magyar zöldségtermelők számára ezért kiemelten fontos, hogy minél több boltláncban elérhetőek legyenek a magyar termékek, és olyan áron, ami a termelők számára is jövedelmező. Ehhez az is fontos, hogy minél jobb hozammal és minél jobb minőségben, egyre hatékonyabban tudjanak termelni.

Egyre tudatosabban vásárolnak a magyarok

A tavalyi szezon az Ukrajnában zajló háború, az inputtermékek ára és az energiaköltségek emelkedése miatt rendkívüli kihívásokat jelentett az 500 szentesi zöldségtermelőt tömörítő DélKerTÉSZ-nek azonban ezeket sikerült kezelni és növekedési pályán maradni – derült ki a szövetkezet összefoglalójából.

„A szövetkezet főként paradicsomot és paprikát termesztő tagjai 2023-ban 63 ezer tonna zöldséget értékesítettek, ami 25 százalékos, 10 ezer tonnás növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az úgynevezett frisspiaci termékeknél – a paprikánál és paradicsomnál – 28,5 ezer tonnát értékesítettek. A frisspiaci termékek 50 százaléka egyébként paprikaféle, 46 százaléka paradicsom, a többi pedig többek között uborka vagy káposztaféle volt tavaly. A zöldség és gyümölcs értékesítéséből származó árbevétel majdnem 22 milliárd forintra rúgott 2023-ban, ez éves szinten 4 milliárd forintos növekedést jelent” – mondta Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke.

Vége a pazarlás időszakának

Nagypéter Sándor a 2024-es kilátásokról elmondta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet miatt egész Európában jellemző, hogy még tudatosabbá váltak a fogyasztók és elkezdtek spórolni, azaz meggondolják, hogy mit vesznek meg és nem pazarolnak, nem vásárolnak felesleget. A szakember szerint ez már a magyarokra is jellemző, kevesebbet vásárolnak az emberek, de kevesebbet is pazarolnak, ha élelmiszerekről van szó. A vásárlók továbbra is árérzékenyek, így az eddiginél is erőteljesebb az a trend, hogy az akciók tudnak lényeges elmozdulást hozni a fogyasztásban.

Nagypéter Sándor szerint ezért most kiemelten fontos, hogy a magyar termékek, így a szentesi zöldségek minél több áruházláncnál elérhetőek legyenek, és a lehető legjobb áron tudják a tagok termékeit pozícionálni. Annak érdekében, hogy minél több fogyasztót elérjenek a DélKerTÉSZ célja, hogy saját fizikai és online bolttal is megjelenjen. A webshop júniusban indul el, és idén egy szentesi mintabolt is megnyílik, ugyanis egyre nagyobb az igény arra, hogy közvetlenül a fogyasztóknak is értékesítsenek.

Tavaly a DélKerTÉSZ-nél egyébként a volumencsökkenés ellenére az elsősorban belföldi áruházi értékesítés növekedett. Öt országos hálózattal rendelkező boltláncnak 11,5 milliárd forintértékben adott el zöldségeket a DélKerTÉSZ, ami 1,5 milliárd forintos növekedést jelent. A külföldi értékesítés szintén nőtt, mégpedig 10 százalékkal 3,5 milliárd forintra, az exportpiacok közül elsősorban a cseh, szlovák, német, román, bolgár vevők biztosították a legnagyobb megrendeléseket.

Nem lehet hibázni

A fogyasztók árérzékenysége miatt a magyar zöldségek versenyképessége hosszú távon csökkenhet, ezért fontos, hogy egyre professzinálisabbá váljon a termelés. „Ezzel pedig a termelőknek is tisztában kell lenniük, nincs ugyanis hibázási lehetőség. Minél jobb hozammal és minél jobb minőségben kell termelni, hatékonynak kell lennünk és növelni a versenyképességünket. Ennek érdekében a DélKerTÉSZ már számos lépést tett, ilyen volt a tavaly átadott 3 milliárd értékű új logisztikai csarnokunk is. Ezt követően 2023 végével további 1,5 milliárd forint beruházási csomag valósult meg, amelynek fókuszában az automatizálás és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló zöld megoldások és az energia diverzifikálása állt. Idén pedig 1,4 milliárd forint értékben tervezünk beruházásokat, amely a logisztikai és kereskedelmi központunk energiafüggetlenségének elérését, valamint közvetlenül a termelők hatékony és korszerű termesztéstechnológiai megoldásait fogja szolgálni” – mondta Nagypéter Sándor.

A szakértő szerint a klímaváltozásra is fel kell készülni, hiszen a szélsőséges időjárási viszonyok egyre gyakoribbak lesznek, ezeknek a hatásait pedig technológiai fejlesztésekkel lehet tompítani. A forróságban például a zöldségházakban szükség van megfelelő szellőztetésre, árnyékolásra, automata öntözőberendezésekre, extrém forróságban pedig akár lassan már Magyarországon is felmerülhet az igény a hűtésre. A zárt térben való termelésnek abban is kiemelt szerepe van, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű hazai zöldség és gyümölcs álljon a fogyasztók rendelkezésére

Kiemelkedően fontossá válik a minél ellenállóbb paprika és paradicsom fajták használata

A növényi vírusok ellen folyamatos fejlesztés szükséges a még rezisztensebb és ellenálló új fajták használata érdekében, az utóbbi időkben egyre nagyobb terméskiesést okoznak a termelők számára a drasztikus vírusok megjelenése. A megfelelő ellenállóságú fajták kifejlesztése és köztermesztésben való mihamarabbi megjelenése fontos feladata lett a fajtanemesítő vetőmag cégeknek. A DélKerTÉSZ folyamatosan végez fajtakísérleteket és technológiai kísérleteket a termelő tagjainál az új fajták minél szélesebb körben való termesztése érdekében.