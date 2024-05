Valamire mégiscsak jó volt a brutális élelmiszer infláció: nagyon fájt, de kellett

Sokkal jobban odafigyelnek a megvásárolt termékek, így a zöldségek és gyümölcsök mennyiségére is a fogyasztók a mindennapos kiadások emelkedési miatt. A vásárlók egyre tudatosabbak és nem csak az árra, hanem a megvásárolt mennyiségre is ügyelnek. Az eddiginél is erőteljesebb az a trend, hogy az akciók tudnak lényeges elmozdulást hozni a fogyasztásban. A magyar zöldségtermelők számára ezért kiemelten fontos, hogy minél több boltláncban elérhetőek legyenek a magyar termékek, és olyan áron, ami a termelők számára is jövedelmező. Ehhez az is fontos, hogy minél jobb hozammal és minél jobb minőségben, egyre hatékonyabban tudjanak termelni.

A jelenlegi gazdasági helyzet miatt egész Európában jellemző, hogy még tudatosabbá váltak a fogyasztók és elkezdtek spórolni, azaz meggondolják, hogy mit vesznek meg és nem pazarolnak, nem vásárolnak felesleget - fejtette ki Nagypéter Sándor, DélKerTÉSZ elnöke. A szakember szerint ez már a magyarokra is jellemző, kevesebbet vásárolnak az emberek, de kevesebbet is pazarolnak, ha élelmiszerekről van szó. A vásárlók továbbra is árérzékenyek, így az eddiginél is erőteljesebb az a trend, hogy az akciók tudnak lényeges elmozdulást hozni a fogyasztásban.

Ezért most kiemelten fontos, hogy a magyar termékek minél több áruházláncnál elérhetőek legyenek, és a lehető legjobb áron tudják termékeit pozícionálni. Annak érdekében, hogy minél több fogyasztót elérjenek céljuk, hogy saját fizikai és online bolttal is megjelenjen. A webshop júniusban indul el, és idén egy szentesi mintabolt is megnyílik, ugyanis egyre nagyobb az igény arra, hogy közvetlenül a fogyasztóknak is értékesítsenek.

Nem lehet hibázni

A fogyasztók árérzékenysége miatt a magyar zöldségek versenyképessége hosszú távon csökkenhet, ezért fontos, hogy egyre professzinálisabbá váljon a termelés. Ezzel pedig a termelőknek is tisztában kell lenniük, nincs ugyanis hibázási lehetőség. Minél jobb hozammal és minél jobb minőségben kell termelni, hatékonynak kell lennünk és növelni a versenyképességünket. A fejlesztések pedig nem csak a logisztikához elengedhetetlenek. Szentes fontos hajtató körzet, ennek az innovatív termesztési formának köszönhetően szabályozott környezetben, precíz, szinte izolált környezeti viszonyok mellett – többek között termálvízzel fűtött zöldségházakban - tudnak a zöldségek fejlődni. Az időjárás hatásai alól azonban így sem tudják teljesen függetleníteni magukat a termelők.

Nagypéter Sándor szerint a klímaváltozásra így is fel kell készülni, hiszen a szélsőséges időjárási viszonyok egyre gyakoribbak lesznek, ezeknek a hatásait pedig technológiai fejlesztésekkel lehet tompítani. A forróságban például a zöldségházakban szükség van megfelelő szellőztetésre, árnyékolásra, automata öntözőberendezésekre, extrém forróságban pedig akár lassan már Magyarországon is felmerülhet az igény a hűtésre. A zárt térben való termelésnek abban is kiemelt szerepe van, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű hazai zöldség és gyümölcs álljon a fogyasztók rendelkezésére

A növényi vírusok ellen folyamatos fejlesztés szükséges a még rezisztensebb és ellenálló új fajták használata érdekében, az utóbbi időkben egyre nagyobb terméskiesést okoznak a termelők számára a drasztikus vírusok megjelenése. A megfelelő ellenállóságú fajták kifejlesztése és köztermesztésben való mihamarabbi megjelenése fontos feladata lett a fajtanemesítő vetőmag cégeknek. A DélKerTÉSZ folyamatosan végez fajtakísérleteket és technológiai kísérleteket a termelő tagjainál az új fajták minél szélesebb körben való termesztése érdekében.