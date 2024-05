Jöhetnek az eladó nélküli kisboltok Magyarországon: ezzel kísérleteznek most az üzletláncok

A nyitva tartás személyzet nélküli meghosszabbításával vagy kiváltásával nem a Magyarországon piacvezető multi hátterű élelmiszerbolt-láncok, hanem három tisztán magyar hátterű szereplő fog hamarosan kísérletezni - írja a G7. Ezek közül kettő egy-egy országos franchise-ba tartozik - egyik a fővárosban, a másik pedig egy megyeszékhelyen és annak környékén üzemeltet élelmiszerboltokat -, a harmadiknak csak Budpesten vannak boltjai. A vidéki szereplőnek regionálisan elég sok boltja van, a két fővárosi érdekeltségű üzletlánc pedig összesen pár tucat egységgel rendelkezik.

A lap úgy tudja, hogy az indulást kezdetben erősen kísérleti jelleggel tervezik, mindössze egy-egy boltban, vagyis a technológia csak kedvező fogadtatás esetén terjedhet el. A boltláncok a cikkhez nem nyilatkoztak.

Az alkalmazottak nélküli élelmiszerbolt ugyan nem újdonság, de eddig jellemzően csak kis méretű, új építésű, konténerszerű boltokban lehetett vele találkozni. Ezek inkább nagyobb étel-italautomatákra hasonlítanak, amelyeket eleve a speciális igényekre terveztek. Működő, nagyobb élelmiszerboltokat azonban más technológiával lehet automatizálni - írják. Bessenyei Attila, a hasonló rendszereket is fejlesztő Laurel Kft. ügyvezetője elmondta: évek óta foglalkoztatja őket a kérdés, hogy milyen modellben tudnának Magyarországon tömegesen elterjedni a távfelügyelt boltok. Részletesen megvizsgálták az ehhez hasonló németországi, ausztriai és csehországi sikeres bevezetéseket, és ezek alapján dolgozták ki azt a megoldást, ami idehaza a legkeresettebb és legeredményesebb lehet. "Ennek alapja a digitális irattárca és beléptetés, az egyedi diszpécserközpont, valamint olyan technológiák – például önkiszolgáló kassza, be- és kiléptető kapu –, amik már sok helyen üzembiztosan működnek" – mondta.

Az alkalmazottak nélküli nyitva tartás azért lehet érdekes az élelmiszerboltoknak, mert ezzel a technológiával akár éjjel-nappal is nyitva lehetnek anélkül, hogy növelni kellene a dolgozók létszámát. Az eleve éjjel-nappal nyitva tartó láncnál pedig ezentúl nem kell éjszakára munkaerőt biztosítani a működéshez - írják. Az évek óta erős munkaerőhiánnyal küzdő kiskereskedelmi szektorban ez az újítás komoly racionalizálási tényező lehet.

A Laurel megoldása például előzetes regisztráción is alapul. A boltba csak beazonosított vásárlók léphetnek majd be, a kapu a mobiljukra küldött egyszer használatos QR-kóddal nyílik ki. Mindig tudni lehet tehát, hogy ki van a boltban, és a kamerák azt is látják, hogy mit csinál a vásárló. 18 éven aluliak alapértelmezetten nem mehetnek majd be vásárolni, hiszen náluk nehézkes volna kontrollálni, hogy vásárolnak-e alkoholt. A távfelügyelethez ezért állandó háttér-ügyfélszolgálatot kell majd biztosítani, ennek pedig szintén költsége lesz.

A megoldás a nemzetközi tapasztalatok alapján érdekes módon segíthet abban is, hogy a kisebb településeken működő boltok életben maradjanak. Igény vidéken is lenne a nyitva tartás meghosszabbítására, és a technológiára a jelek szerint egyáltalán nem csak a nagyvárosi lakosság lehet vevő - írják.

