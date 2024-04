Máris eladókat toboroz a Primark Magyarországon: közel a nyitás, így tarolnák le a Pepcót, KIK-et, Tedit

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még részmunkaidőben is egész jó bért lehet majd megkeresni a hamarosan hazánkba is megérkező Primark-üzletben, szóval lehet, hogy érdemes már most beadni a jelentkezést. Eközben a céges beszámolókat nézve az is kiderül, hogy van olyan bolt hazánkban, ami nem kényezteti el a dolgozóit fizetés tekintetében.

Hamarosan a magyar vásárlók is élvezhetik az immár 55 éve létező Primark alacsony árait és komoly választékát, ami világszerte népszerűvé tette. Mint a Pénzcentrum is többször beszámolt róla, a Primark még várhatóan ebben az évben megnyitja első magyarországi üzletét, és korábbról már azt is lehet tudni, hogy a Keleti pályaudvarhoz közeli Aréna Plázába mehet majd, aki ennek a boltnak a termékeire vágyik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Azt azonban sokáig nem lehetett tudni, hogy aki ennek a világszerte népszerű boltnak akar dolgozni, az mennyi fizetésre számíthat. Most azonban találtunk egy álláshirdetést, amiből ez is kiderül: vajon mennyiért veszik fel a jövőbeli dolgozókat? Mit várnak el? A Primark saját honlapján hirdette meg, hogy részmunkaidős eladókat keres a hamarosan az Aréna Plázában megnyíló, első magyarországi üzletébe. A hirdetésben a szokottnak mondható elvárásokat támasztják a jelentkezők elé: fontos például a vevőközpontúság. Persze mint egy ruhabolti eladónál, pakolni is kell nem keveset, az áruház így határozta meg a tennivalókat: A vásárlók pozitív élményének biztosítása, segítséget nyújtani a méretekkel, modellekkel, vásárlásokkal és visszafizetésekkel kapcsolatban

Szép üzlethelyiség kialakítása teli polcokkal, tiszta próbafülkékkel és rendezett, tiszta raktárral

A vásárlók gyors, kedves és hatékony kiszolgálása a pénztáraknál, beleértve a kérdések megválaszolását és a visszatérítések kezelését

Az érkező szállítmányok átvétele, kicsomagolása és ellenőrzése. A termékek kihelyezése és az árazásuk ellenőrzése – mindezt úgy, hogy minden megfeleljen a magas színvonalú szabványoknak. Szakirányú végzettséget azonban nem kérnek, ez világosan kiderül abból, amit elvárnak még a jelentkezőktől, ezek pedig a következők: ha szeretsz emberek között dolgozni, és fantasztikus vásárlói élményeket nyújtani,

őszinte vagy, tisztán kommunikálsz és nyitott vagy az új ötletekre,

odafigyelsz a részletekre és jó szervezőkészséggel rendelkezel,

csapatjátékos vagy, motivált, pozitívan állsz a feladatokhoz és nyitott vagy új ismeretek megszerzésére,

van tapasztalatod dinamikus kereskedelmi munkakörnyezetben. Mennyi az annyi? A Primark ebben a hirdetésben azonban csak részmunkaidős eladókat keres, vagyis nem klasszikus nyolcórás beosztottak jelentkezését várja. A pozíciót ráadásul határozott, nyolc hónapos időtartamra hirdetik meg, és attól függően, hogy heti hány órára jelentkezünk, 15 órában bruttó 170 625 Ft/hó, illetve 20 órában bruttó 227 500 Ft/hó fizetést ajánlanak.

Mennyi az annyi? A Primark ebben a hirdetésben azonban csak részmunkaidős eladókat keres, vagyis nem klasszikus nyolcórás beosztottak jelentkezését várja. A pozíciót ráadásul határozott, nyolc hónapos időtartamra hirdetik meg, és attól függően, hogy heti hány órára jelentkezünk, 15 órában bruttó 170 625 Ft/hó, illetve 20 órában bruttó 227 500 Ft/hó fizetést ajánlanak.

Hogy állnak a többiek? Tavaly áprilisban, a céges beszámolókat átnyálazva futottunk egy kört a Tedi, Pepco és a KIK háza táján, hogy megnézzük, ők mennyit kínálnak. Ha pontos, munkakörre szóló béradatokat akkor nem is vizsgáltunk, azt meg tudtuk nézni az éves beszámolóikból, hogy átlagosan egy munkásra mekkora bruttó bért költöttek. EZ IS ÉRDEKELHET Letarolja a német boltlánc Magyarországot: retteghetnek a versenytársak, a Pepco és a KiK? Vajon sikerült-e a trónkövetelő német boltláncnak felvennie a kesztyűt a vásárlókért folytatott küzdelemben? Az alábbi grafikonon az látható, hogy 2022-ben a Tedi adta fejenként a legnagyobb bért, bruttó 437 ezer forintot. Igaz, hogy a tárgyévben még csak 19 fő dolgozott náluk (és itt nem is választottuk szét a fizikai, és szellemi munkaerőt). A Pepco és a KIK azonban ezektől elmaradt. Ha elosztottuk a bérre költött összeget az alkalmazottak számával, akkor megkaptuk, hogy a Pepco 369 ezer, míg a KiK 259 ezres fizetést adott fejenként - ez utóbbi így alig volt akkor magasabb a minimálbérnél.

Címlapkép: Getty Images

