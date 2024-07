Közeleg a nyitás: itt tart jelenleg a márciusban kigyulladt visegrádi hotel felújítása

Szépen halad a visegrádi Hotel Silvanus felújítása, a tervek szerint ősz végén ki is nyitnak. A hotel vezetősége lapunkkal azt közölte, hogy a hotel újra tető alatt van, így "végre elkezdődhet a szobák újjáépítése a negyedik emeleten, az új villamoshálózat kiépítése és a gépészet-, valamint az összes emelet és egyéb belső helyiségek helyreállítása is".

Ahogy arról márciusban a Pénzcentrum is beszámolt, kigyulladt a Hotel Silvanus épülete Visegrádon. Az elektromos tűz során a negyedik emelet kigyulladt, a lángokat még aznap délelőtt sikerült megfékezniük a tűzoltóknak. A hotel épületére azonban nagy felújítás várt ezután: a tetőszerkezetet is helyre kellett állítani, illetve a belső tereket is a tűz után. Akkor a vezetőség azt közölte, átmenetileg bezárnak a helyreállítás idejére, legkorábban fél év múlva nyitnak ki újra. Most lapunk rákérdezett, mikor várható a Hotel Silvanus újranyitása, illetve hogy áll a felújítás.

Pintér Róbert, a hotel üzemeltetési igazgatója lapunk érdeklődésére közölte: "A tűzesetben megsemmisült negyedik emelet romeltakarítása befejeződött, ácsaink kiváló munkájának köszönhetően a hotel újra tető alatt van. Végre elkezdődhet a szobák újjáépítése a negyedik emeleten, az új villamoshálózat kiépítése és a gépészet-, valamint az összes emelet és egyéb belső helyiségek helyreállítása is."

Munkatársainkkal nap mint nap azon dolgozunk, hogy minél előbb újra fogadhassuk vendéget, erre - úgy látjuk most - ősz végétől lesz esélyünk. Jelenleg az épület és a megmaradt berendezések állagmegóvása kiemelt szerepet kap. Alig várjuk, hogy következő üzenetünkben már a helyreállított belső terekről számolhassunk be!

- válaszolta Pintér Róbert.