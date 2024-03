Hiába a válság, ezeket a slágertermékeket nem lehet legyőzni: veszik őket a magyarok, mint a cukrot

Egy friss kutatása a játékokkal kapcsolatos keresések érdeklődésének változását vizsgálta Magyarországon és a régióban, a hazai számok pedig a kategória rendíthetetlen törtetésére engednek következtetni.

A kutatás rávilágít arra, amit sokan sejthettek: november a játékvásárlások hónapja, ugyanis a legtöbben karácsonyra, még időben szeretnék megrendelni az ajándékokat. 2023 novemberében 134%-kal ugrott meg az érdeklődés az előző év azonos időszakához képest, míg 2022-ben ez a szám 138% volt 2021-hez képest. Sőt, a teljes évre levetítve 3,9%-kal nőtt a keresések száma, így az év végi növekedés ellensúlyozta a tavaszi és nyári, stagnálóbb időszakokat is.

A növekedés egyedül itthon és Bulgáriában valósult meg - utóbbinál látványos, 27%-os az előző év időszakához képest -, míg a régió többi országában változó mértékű visszaesést tapasztaltunk: Szlovákiában 1%-kal, Csehországban 4%-kal, Romániában 6,8%-kal, Szlovéniában 8,5%-kal, míg Horvátországban jelentős, közel 20%-kal maradt el az érdeklődés a 2022-es évhez képest.

A legnépszerűbb kategóriák itthon a LEGO, a társasjáték, a játékautók és egyéb kisjárművek, az interaktív játékok és a Playmobil típusú játékbabák. 2023-ban ezek 73%-át tették ki a teljes érdeklődésnek, így nagy eséllyel ezekkel lehettek körbevéve a karácsonyfák. A legnépszerűbbek az ugrálóvárak voltak, amikre közel háromszor annyian kerestek rá 2023-ban, mint 2022-ben.

Szomszédainknál is a LEGO dominált mindenhol - egyedül Bulgáriában múlta felül a sakk. Csehországban a játékokat keresők 38%-a plüssök, interaktív játékok, babák és állatfigurák után érdeklődött. Romániában a LEGO-t a plüssök, az interaktív játékok, a babák és az állatfigurák követték, és 72%-át tették ki a kereséseknek, míg Bulgáriában a sakk és a LEGO után jöttek a hinták, a játék babakocsik és a gyerekkonyhák, 47%-át képezve az érdeklődésnek. Szlovéniában és Horvátországban a társasjátékok, játékközpontok, puzzle-ök és plüssök voltak a legnépszerűbbek a LEGO után, és míg előbbinél 53%-át tették ki a játékkereséseknek, utóbbinál csak 33%-ot. Az arány még alacsonyabb volt Szlovákiában, ahol csupán 21%-ot értek el együtt a LEGO-k, plüssök, farsangi ruhák, babák és elektromos játékkocsik.

Itthon még megugrottak a száraz medencék (121%), a mászókák (106%) és a golyópályák (86%) keresései. Úgy tűnik, hogy a nosztalgia is dominált, ugyanis a monchhichik is visszatértek, és közel kétszer annyian kerestek rájuk tavaly. Csehországban és Szlovákiában is nagy volt az érdeklődés a vízipisztolyok iránt, és a cseheket még a yo-yok is kifejezetten foglalkoztatták. A románok hozzánk hasonlóan imádták az ugrálóvárakat (159%) és belevágtak a hinták kutatásába is (153%). Egyik kategória sem ugrott azonban annyira, mint Bulgáriában, ahol a hintáknál 11-szeres volt az érdeklődés, az ugrálóváraknál pedig 6-szoros. Szlovéniában pedig alig nőttek az arányok: a puzzle-ok vezettek 44%-kal, amiket a babajátékok követtek 39%-kal.

Azonban vannak kategóriák, amik egyre kevésbé érdeklik az embereket. Magyarországon a fajátékok a 2022-es évhez képest 56%-ot estek, és 25-30% között zuhantak a pedálos gyerekjárművek, a fodrászjátékok, a bábjátékok és a logikai játékok is.

Csehországban az ujjal játszható gördeszkák (-41%) és a mászókeretek (-36%) estek ki a pixisből, míg Szlovákiában az ujjdeszkák (-65%) és a babajátékok (-50%) zuhantak. Romániában a kerti, udvari játékok (-71%) és a pedálos gyerekjárművek (-49%) vesztették el a szülők és a gyerekek érdeklődését, míg Bulgáriában a szánkók (-70%) és a mágneses építőjátékok (-56%). Szlovéniában a gyerekkönyvek (-76%) esetében volt tapasztalható a zuhanás.

A kutatás rávilágít arra, hogy a gazdasági válság okozta nehézségek ellenére – vagy pont emiatt – a novemberi ajándékvásárlás felértékelődött. Ennek fő oka lehet a költséghatékonyság és tudatosság, ahogy az is, hogy az ünnepek alatt igyekszik mindenki kikapcsolódni és elfelejteni az év kihívásait, előtérbe helyezve a családot és a gyerekeket. Egy biztos: úgy tűnik, hogy a játékok továbbra sincsenek veszélyben, még akkor sem, ha a specifikus termékeket övező érdeklődés folyamatosan változik, követve a nemzetközi trendeket és az aktuális népszerűségi hullámokat.