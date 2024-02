Ez az egyik legnagyobb hiba, amit az ALDI kasszáinál fizetéskor elkövethetsz

Az Aldihoz hasonló élelmiszerüzletláncoknál a gyors és hatékony pénztárfolyamat elengedhetetlen a zökkenőmentes működéshez. A szakértők szerint a vásárlóknak minimálisra kell csökkenteniük a társasági életet és gyorsan kell pakolniuk a termékeket, hogy elkerüljék a sor feltartását, különösen csúcsidőben - írta meg a DailyMeal.

A bevásárlás gyakran tekinthető kellemes tevékenységnek, azonban időnként mindenki számára kihívást jelenthet, különösen amikor nagy tömeg várakozik a pénztáraknál. Az Aldi is kiemelten fontosnak tartja a hatékony pénztárfolyamatot.

A sorban állás kultúrája kölcsönös felelősségen alapul. A pénztárosok feladata a termékek gyors beolvasása, míg a vásárlóknak is aktívan hozzá kell járulniuk a folyamat zökkenőmentességéhez. A DailyMeal szerint az Aldiban elkövetett egyik legnagyobb hiba, ha valaki feltartja a sort, különösen csúcsidőben. Ezért fontos, hogy a vásárlók minimálisra csökkentsék a társalgást és gyorsan helyezzék el termékeiket a futószalagon.

A portál szerint létfontosságú, hogy a sorban állók felkészüljenek a kosaruk kiürítésére. A nagyon gyorsan pörgő pénztáraknál nincs hely tétlenkedésre; minden árut haladéktalanul a futószalagra kell helyezni. Különösen nagy mennyiségű vagy nehéz termékek esetén előre tervezés szükséges, hogy ne okozzunk fölösleges késedelmet.

Amint elkezdődik az áruk beolvasása, fontos minimalizálni bármi olyan tevékenységet, ami megzavarhatja ezt a folyamatot. Az udvarias és rövid beszélgetés elfogadott a kasszáknál, de a túlzott csevegés kerülendő. A mögöttünk állók türelmét nem szabad próbára tenni felesleges, és hosszas beszélgetésekkel.

Ugyanakkor alapvető udvariasság megköveteli, hogy kedvesen köszönjünk és válaszoljunk az alkalmazottak kérdéseire. Telefonhasználat vagy bírálatok elkerülése nem csak időt takarít meg mindenkinek, hanem udvariatlan viselkedést is elkerülhetünk vele. Mint sok más társadalmi helyzetben itt is érdemes megtalálni azt az egyensúlyt a kommunikációban, amit leginkább a pénztárosok viselkedése határozhat meg.

Hamarosan megszűnhetnek a kasszák

MInt korábban beszámoltunk róla, már személyzet és kasszák nélküli, teljesen automata boltrendszert tesztel az Aldi az Egyesült Államokban. Az üzletben kamerák és érzékelők összetett hálózata követi a vásárlókat, végül pedig az önkiszolgáló pénztárnál összegzi a számlát. Korábbi kutatások szerint viszont sok vásárló nem kér a robotkasszákból.

A rendszer használatának előfeltétele egy alkalmazás letöltése és a bankkártya-adatok regisztrálása - eddig az Apple Pay rendszerrel is kompatibilis volt, de tervezik a Goole Pay bevezetését is. A 21 év felettiek alkoholt is vásárolhatnak az alkalmazott jóváhagyása után.