Te is ilyen ajándékot vettél Valentin-napra? Ezt jobb, ha tudod erről a slágertermékről

A vásárlók döntő többsége okosórát választ a hagyományos karóra helyett, és a fitneszpántoknál is jóval népszerűbbek a drágább, ám nagyobb tudású okosórák az egyik legnagyobb hazai online piactéren. Egy ilyen eszköz azért lehet ideális választás Valentin-napi ajándéknak, mert számos típus kapható kisebb és nagyobb méretben, így párok is könnyen tudnak azonos formatervű modelleket választani ezekből.

A Valentin-nap előtti hetekben a normál időszakhoz képest az eMAG-tól hagyományosan többen rendelnek csokoládét tartalmazó ajándékcsomagokat, burába zárt örökrózsákat, és a nagy kiszerelésű óvszercsomagoknak is fontos szezonja ez az időszak, de az okosórák, fitneszpántok is népszerű ajándéknak számítanak ilyenkor.

Tízből kilencen okos karórát választanak

Miért lehet romantikus Valentin-napi meglepetés egy okosóra? A legkülönbözőbb életstílusokhoz és sporttevékenységekhez tervezett okosórák választéka ma már rendkívül széles. Egy óra kiválasztása gyakran személyes ízlés és igények kérdése: amellett, hogy divatcikk, státuszszimbólum és még az értesítéseket is elolvashatjuk rajta, a legtöbb modellből elérhetők különböző méretű számlapú és szíjvastagságú verziók is, az azonos dizájnú modellek pedig ideális választásnak bizonyulhatnak párok számára. Ráadásul akár egymáséhoz passzoló virtuális számlapokat is választhatnak ezekre, ezzel is kifejezve az összetartozásukat.

Tízből csaknem kilenc vásárló már okosórát vagy aktivitásmérőt választ hagyományos óra helyett, az utolsó három hónap forgalmi adatai alapján az eladott karóráknak csupán kicsivel több, mint 10 százaléka volt hagyományos típus. A normál karórák közül a nőknek szánt típusok minimálisan ugyan, de népszerűbbek a férfi modelleknél.

EZ IS ÉRDEKELHET A Valentin-nap eredete, jelentése: mit ünneplünk február 14-én, miről szól a Bálint-nap? A Valentin-napnak is az ókorba nyúlik vissza az eredete, a pogány szokásokra pedig keresztény hagyományok is épültek az évszázadok alatt.

A nagyobb tudású modellek a legnépszerűbbek

A magyar vásárlók az online piactéren kifejezetten a fejlettebb modelleket keresnek: az eladott karórák 65 százaléka teljes értékű okosóra, és csupán alig több mint ötöde éri be a kevesebb funkciót kínáló, elsősorban mozgástípusok mérésére tervezett aktivitásmérővel. Az okosórák közül a legnagyobb darabszámban Apple, Samsung, Garmin, Amazfit és Xiaomi modellek fogytak az eMAG-nál az elmúlt negyedévben: a legnépszerűbb eszközök az alapvető pulzusmérés mellett például EKG- és véroxigénszint-mérést, illetve a beépített GPS-ük révén túrázás, futás útvonalát is pontosan rögzítik akár telefon nélkül is.

Az aktivitásmérők közül Xiaomi, Honor, Garmin, Huawei és Fitbit modellek kerültek legnagyobb számban a top 20-ba. Az aktivitásmérők elsődleges funkciója az egészségi állapot és testmozgás, aktivitás nyomon követése, viszont kevésbé fontos szerep jut ezeken az eszközökön a telefonra érkező értesítések közvetítésének. Az aktivitásmérőknek jellemzően a kijelzője is kisebb, ezért kevésbé alkalmasak üzenetek olvasására vagy megválaszolására, mint az okosórák a nagyobb, kényelmesebben kezelhető kijelzőikkel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Erre érdemes figyelni okosóra vagy fitneszpánt vásárlásakor

Ugyanakkor az okosórák és aktivitásmérők közötti határvonal egyre inkább elmosódni látszik, a vásárlók szemében azonban még elkülönülnek. Ha valaki a futás, biciklizés, túrázáshoz képest különlegesebb sportot űz, annak érdemes érdemes alaposan utánajárni, hogy melyik eszköz képes hatékonyan mérni a közben kifejtett aktivitást. Ilyen esetekben egy aktivitásmérő sokszor lehet jobb választás egy okosóránál.

Akár okosóra, akár fitneszpánt vásárlásakor érdemes figyelembe venni, hogy cserélhető-e a szíja, számos típus ugyanis szabványos csatlakozóval, vagy legalább a gyártó által kínált cserélhető szíjakkal kompatibilis. Ennek előnye, hogy a sportoláskor használt szilikon vagy nylonszíjat elegánsabb, bőr vagy rozsdamentes acél szíjra lehet lecserélni a munkahelyi, ünnepi viselethez.