Nagy csapás érte a magyar nyugdíjasokat: hiába az infláció letörése, ezt a drágulást nem ússzák meg

Miközben éves alapon 4 százalék alá esett az országos infláció, addig azért még mindig bőven akadnak olyan termékek, amiknek az áremelkedése egyáltalán nem torpant meg. A kristálycukor például 50 százalékkal drágább most, mint egy éve, de az állattartó magyarok sem örülhetnek, hiszen mind a kutyatápok, mind a macskaeledelek jócskán megdrágultak. És ha mindez nem lenne elég, egyetlen hónap leforgása alatt, 2023 decembere és 2024 januárja között jócskán kilőtt a paprika, a paradicsom, az uborka, de még az Unicum és a nyugdíjas havibérletek ára is.

A KSH legfrissebb jelentése szerint a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal emelkedtek 2024 januárjában az azt megelőző év első hónapjához képest. A friss adatokból tudjuk azt is, hogy az élelmiszerek ára átlagosan 3,6, az alkoholmentes üdítőitaloké 14,6, a csokoládé és kakaó ára pedig 14,1 százalékkal emelkedett. De 10 százalék vagy annál magasabb mértékbe nőtt még a büféáruk, valamint a sertéshús ára is.

Azt tehát már ebből az összevetésből is látszik, hogy bár az országos átlagos drágulás mértéke most már 4 százalék alatt van, azért bőven találni olyan termékeket, amiknek az árnövekedése még mindig szárnyal a tavalyi állapotokhoz képest. Olyannyira, hogy továbbra is találunk olyan árukat a hivatalos listákon, amiknek nem hogy 10-20, de inkább 40-50 százalékkal nőtt az áruk egyetlen év leforgása alatt.

Top dráguló termékek a boltok polcain

Ha megnézzük a számokat akkor láthatjuk, hogy a kristálycukor átlagára elképesztő mértékben, 49,2 százalékkal magasabb volt 2024 januárjában, mint egy évvel korábban. Ez azt is jelenti, hogy amíg 2023 elején egy kilóért még csak 260 forintot kellett fizetni, addig most már 388-at kell. De ugyancsak sokat nőtt a 2,5-5 kilós kiszerelésű száraz kutyatáp ára is, összesen 38,9 százalékot. Míg a képzeletbeli drágulási dobogó harmadik fokán egyaránt 35,1 százalékos drágulással a 75-100 grammos fűszerpaprika és a teljesárú buszmenetjegy áll.

Ugyancsak a csúcsdrágulók között van még a műanyag szemüveglencse, de jó borsos lett az ára a 4 csillagos szállodában való üdülésnek is 2 főre, egy hétköznap éjjel. Ezért ugyanis 2023 januárjában átlagosan 39 990 forintot kellett fizetni, viszont most már 51 900 forintot kérnek érte. Ugyancsak sokat drágultak az 1,35-3,75-ös kiszerelésű mosóporok is, ahogy a sárgarépa is. Mindkettő átlagára több mint 25 százalékkal emelkedett egy év leforgása alatt.

De a csúcsdráguló termékek közé kell még sorolni a vonaljegyeket, a Sopianae cigarettát, illetve a kisállattartók bánatára a 400-415 grammos konzerv macskaeledeleket is. És ha mindez nem lenne elég, ezeken a termékeken kívül még további 3 terméket is találtunk, amiknek az éves átlagos árváltozása meghaladta pozitív irányba a 20 százalékot: a paradicsom, a 100%-os dobozos narancslé, és a hamburger.

Egy hónap is elég az árak elszállásához

Ahogy az adatokból látjuk, hiába az országosan igencsak mérséklődő éves inflációs adat, azért még bőven akadnak olyan termékek, amik még most is jóval de jóval drágább most, mint tavaly. Sőt mi több nem is kell az éves drágulás mértékéig elmenni azért, hogy az egyszeri vásárlónak leessen az álla, amikor bevásárol. A hivatalos adatok vizsgálatakor kiderül például, hogy a zöldpaprika kilós ára 2023. december és 2024 januárja között nem kevesebb, mint 36,8 (!) százalékkal drágult. De ugyancsak 22 (!) százalékkal volt magasabb egy kiló paradicsomnak is a kilós átlagára, miközben az uborka kilója 15,1 százalékkal került többe januárban, mint decemberben.

Ezeket a számokat látva érdemes azt is megjegyezni, hogy a KSH friss adatközlése szerint egyetlen hónap leforgása alatt, azaz 2023 december és 2024 januárja között az országos átlagos drágulás mértéke 0,7 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy a paprika ára például 53-szor (!) nagyobb mértékben drágult annál, mint amennyi az átlagos áremelkedés mértéke volt. A gyakran vásárolt zöldségek mellett nagyot ugrott például a vaj átlagára is. Az átlagos 100 grammos kiszerelés 9,1 százalékkal lett drágább, de 5 százalék felett drágult a Magyar Nők Lapja és pezsgő is.

De a top10-be befért még a lager típusú sör, a nyugdíjas havibérlet (Budapest nélkül), sőt az Unicum és az Étkezőasztal is. De négy százalékos átlagos áremelkedés feletti mértéket produkált még a múzeumi belépőjegy, a tanuló havibérlet és az általános havibérlet (mindkettő Budapest nélkül), az IPA és APA sörök, valamint a frottírtörülköző és a körte is.