Meglepő bejelentés jött az OTP-től: ekkora áremelésre számíthatnak a nagybank ügyfelei

Az OTP Bank a digitális, elektronikus átutalásoknál egyszámjegyű, a többi díjnál differenciált ármódosítást hajt végre 2024. március 1-től lakossági ügyfeleinél – olvasható a bank közleményében. Ez azt jelenti, hogy az átlagos bankolási szokásokkal rendelkező ügyfelek többsége egyszámjegyű emelést fog érzékelni az előző évben kifizetett banki díjaihoz képest.

Amint az ismert, a Központi Statisztikai Hivatal a tavalyi évre 17,6 százalékos inflációt állapított meg. A bankoknak lehetősége van akár az inflációt elérő szinten emelni a számlavezetési díjakat. Az OTP Bank nem ezt a megoldást választotta.

Egyes szolgáltatásoknál például továbbra is marad a díjmentesség. A hitelintézet kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra, és különösen fontosnak tartja a pénzügyi edukációt, a gyakorlati tudás biztosítását a fiatalok számára. Épp ezért továbbra is díjmentesen biztosítja az OTP Junior számlát (számlavezetés, éves bankkártya díj, valamint Internet és Mobilbanki szolgáltatás) a 24 év alattiak számára, valamint az elektronikus átutalás is díjmentes marad a fiatal ügyfelek számára havi 100 000 forintig.

Az online utalások esetében minden ügyfél számára továbbra is megmarad az akciós díjmentesség 20 000 forint alatti utalások esetében, havonta összesen 500 000 forint összegig, amihez csupán az ügyfeleknek igényelniük kell a megfelelő kedvezményelemet.

Az elektronikus átutalások, valamint egyes számlacsomagok esetében egyszámjegyű emelésre számíthatnak az ügyfelek a többi díjnál pedig differenciált lesz az ármódosítás. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az átlagos bankolási szokással rendelkező ügyfelek­ többsége az előző évi költségekhez képest egyszámjegyű emelkedést fog tapasztalni.

Az OTP Bank nem csak a bankolási szokásokat vette figyelembe az árazási gyakorlat kialakításakor, hanem az ügyfelek utazási szokásait is - áll a pénzintézet közleményében. Hiszen, mint írják, az Árfolyam+ kedvezménycsomag - bevezetése óta - nagyon népszerű az ügyfelek körében, mert ezzel a megoldással bankkártyás vásárlás esetén középárfolyamon vásárolhatnak külföldi utazásaik során. Emiatt az OTP Bank a csomag díjmentességét egy évvel meghosszabbítja. Az ügyfelek számára a bank szerint kedvező változás az is, hogy a szolgáltatás igénybevételének felső limitje duplájára, 600 000 forintra emelkedik, és valamennyi devizanemre érvényes lesz.

Az új díjak 2024. február 9-től a hitelintézet érintett termékoldalain a hirdetményekben vagy a kondíciók aloldalon találhatóak meg.