Végre kimondták: ezért drágább a budapesti karácsonyi vásár a bécsinél

Hogy a bécsi karácsonyi vásár olcsóbb a budapestinél, annak oka az árrésekben keresendő Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégája szerint. Az RTL Reggeli című műsorában kifejtette, ezek az árak a külföldi turistákhoz lettek kalibrálva, bár a budapesti árszint már Nyugat-Európához képest is magas.

Az elmúlt két hónapban érezhettük, hogy az árak stagnálni kezdtek, egyes helyeken akár csökkentek is. A benzin olcsóbb lett tavaly decemberhez képest – fejtette ki az RTL Reggeli című műsorában Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégája. A szakember elmondta, bár még most is vannak olyan élelmiszerek és fogyasztási cikkek, amelyeknek mgas az ára, az legalább kijelenthető, hogy nincs általános, mindenre kiterjedő áremelkedés.

Az árak elszabadulása kapcsán felmerült az is, miként lehetséges, hogy a bécsi karácsonyi vásár olcsóbb a budapestinél. Móró szerint ennek oka az árrésekben keresendő: az alapanyagköltségek semmiképpen nem drágábbak itthon, mint Ausztriában, és a munkabér sem drágább. Ezek az árak a külföldi turistákhoz lettek kalibrálva, bár a budapesti árszint már Nyugat-Európához képest is magas – jelentette ki.

A szakember szerint 2023 nehéz év volt inflációs szempontból, ennél azonban valamivel nyugodtabb év áll előttünk. Szerinte stabil lesz a forint árfolyama, így az éves infláció 5-6 százalék lehet 2024-ben.