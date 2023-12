Egyre több magyar fordít hátat végleg a készpénznek: mit tudnak, amit más még nem?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre nagyobb teret nyernek az elektronikus fizetési megoldások a bankot használó fiatalok körében, miközben a készpénz még mindig nagyon népszerű - derül ki a K&H a 14-18 évesek pénzügyi szokásait vizsgáló kutatásából. Az elektronikus fizetési megoldások esetében ugyanakkor meg kell tanítani a gyerekeket a biztonságos használatra is, mivel ez a korosztály is egyre gyakrabban válik a csalók célpontjává. A digitális bankolásról, a készpénzmentességről, a biztonságról fontos tanácsokat kaphatnak a diákok a K&H Vigyázz, kész, pénz! vetélkedősorozatában és az ahhoz tartozó tudástárban is, érdemes tehát részt venni az immár évtizedes történelemmel rendelkező versenyen.

Bár a mindennapok egyre inkább arról szólnak, hogy az elektronikus, ezen belül az okostelefonos fizetések robbanásszerűen fejlődnek, a készpénz még mindig fontos szerepet játszik a fiatalok életében. Erre jutott a K&H őszi kutatása, amely a 14-18 évesek pénzügyi szokásait vizsgálta - derül ki a K&H kutatásából. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A felmérés szerint a banki kapcsolattal és valamilyen bevétellel vagy megtakarítással rendelkező fiatalok majdnem harmada használ minden alkalommal vagy a legtöbb esetben készpénzt a fizetések során, 30 százalékuk fele-fele arányban vásárol készpénzzel vagy elektronikus úton. Tízből majdnem négyen, az érintett fiatalok 39 százaléka pedig elsősorban a digitális fizetést preferálja. Utóbbiak 42 százaléka bankkártyával fizet, 25 százalékuk okostelefonnal, egyharmaduk pedig hol ezzel, hol azzal. Sok fiatal tehát már az elektronikus alternatívát választja és gyakran a telefonjukkal fizetnek, bankolnak. Nagy Ádám, a K&H információbiztonságért felelős vezetője elmondta: Bár sokszor elhangzott és mi is többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy az okostelefon ma már nem egy szimpla készülék, hanem sokaknak egyben a pénztárcája is, ennek megfelelően fokozottan vigyázni kell rá. Például ne adjuk ki sose a kezünkből! Ha illetéktelen kezekbe kerül, akkor könnyen baj lehet belőle. Az elektronikus vásárlásoknál is mindig indokolt az óvatosság, különösen igaz ez a karácsonyi időszakra, amikor az év többi hónapjához képest sokkal több a tranzakció. Rafináltabbak a bűnözők A csalók és az informatikai bűnözők egyre összetettebb módszerekkel próbálják átverni az embereket, köztük a fiatalokat. Ezért minél előbb meg kell ismertetni a gyerekekkel, hogyan lehet biztonságosan bankolni a számítógépen, tableten vagy éppen az okostelefonon. Az úgynevezett biztonsági higiénia kulcskérdés. A csalási módszereket, átveréseket nem ismertetjük, nem akarunk tippeket adni. A védekezéshez azonban minden információt megad a bank. Senki ne adja meg a személyes adatait, akármilyen szépen kéri valaki. Nagyon fontos, hogy a szülők tartassák be ezt a szabályt a gyerekekkel – tette hozzá Nagy Ádám.

A gyakorlatban ez azt jelenti például, hogy az e-bankos és a mobilbankos felületen sokféle beállítás elérhető, amelyek hozzájárulnak a biztonsághoz. Ilyen például a vásárlási limitek meghatározása, vagy valamilyen vírusirtó vagy internetbiztonsági alkalmazás használata.

A K&H a saját weboldalán külön ismertetőt készített arról, hogyan lehet az adathalászokkal szemben védekezni, melyek a digitális bankolás legfontosabb elemei. Például fontos naprakészen tartani az okostelefont, azaz, ha megjelennek újabb szoftver-, rendszer- vagy alkalmazásfrissítések, azokat érdemes egyből telepíteni. Az e-bank vagy mobilbank használatakor kerülni kell a nyilvános wifihálózatokat. Bármilyen csábító alkalmazás jön szembe, ha ismeretlen a fejlesztője vagy illegális tartalomnak tűnik, nem szabad vele foglalkozni. Csak hiteles forrásból, lehetőleg ismert programok kerüljenek a telefonra. A szülőknek érdemes ezt is megbeszélniük a fiatalokkal – fogalmazott Nagy Ádám, a K&H információbiztonságért felelős vezetője.

Címlapkép: Getty Images

