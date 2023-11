Két termékét hívja vissza a Coca-Cola: 6-an kórházba kerültek, mert ittak ezekből

Visszahívja két termékét a kereskedelmi forgalomból a Coca-Cola horvátországi forgalmazója, mert hat ember kórházba került, miután ivott ezekből a szénsavas üdítőkből - közölte szerdán a társaság.

A cég vezetése az állami felügyelőség szóbeli határozata miatt döntött így, bár megjegyezték, hogy belső vizsgálatuk sem a gyártásban, sem a termékekben nem mutatott ki szabálytalanságot. "Továbbra is együttműködünk az illetékes hatóságokkal, és konkrét lépéseket teszünk fogyasztóink védelme érdekében" - olvasható a Coca-Cola Horvátország sajtóközleményében.

Horvátországban több különböző városban, Splitben, Fiumében, Varasdon és Zágrábban kerültek kórházba kedden és szerdán olyan személyek, akik Coca-Colát vagy a cég által forgalmazott Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate ásványvizet fogyasztottak, és az megmarta a nyelőcsövüket. A hatóságok jelentése szerint mindannyian könnyebb sérüléseket szenvedtek, és már nincsenek kórházban.

Az ügyben a rendőrség és az ügyészség is nyomoz. Krunoslav Capak, a Horvát Közegészségügyi Intézet (HZJZ) igazgatója szerint valószínűleg valamilyen maró hatású anyagról van szó. "A legfontosabb, hogy megvizsgáljuk, nincs-e idegen elem az italokban, mert maga az üdítő, annak összetevői nem okozhattak ilyen sérüléseket" - hangsúlyozta az igazgató a minták bevizsgálásával kapcsolatban. Horvátországban több üzletlánc is úgy döntött, hogy elővigyázatosságból minden a Coca Cola minden alkoholmentes italát leszedi a polcokról, és hasonlóan járt el a legtöbb vendéglátóipari cég is.

A Coca- Cola azóta a Telexnek jegyezte, magyarországon nem kell tartnai hogy mérgezéssel kórházba kerülhetünk a Coca-Cola által forgalmazott szénsavas üdítőktől.

Horvát vállalatunk megtette a szükséges intézkedéseket a lakosság biztonságának megóvása érdekében. Kollégáink teljeskörűen együttműködnek a helyi hatóságokkal az esettel kapcsolatos hivatalos kivizsgálást illetően. A horvátországi események nem érintik a Magyarországon forgalomba hozott termékeket

- válaszolta a Coca-Cola HBC Magyarország a Telexnek.