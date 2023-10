Filléres trükkel vészelnék át a magyarok a telet: így spórolhatsz tízezreket észrevétlenül

Elkezdtek felkészülni a magyarok a fagyokra: egy friss statisztika szerint háromszor annyi ágymelegítőre, radiátorra, valamint ülésmelegítőre keresnek rá az emberek.

Ugyan a nap még fel-felüti a fejét néha a szürke felhők között, egyértelmű, hogy beköszöntött az ősz. Az Árukereső.hu legfrissebb adatai pedig rávilágítanak, hogy a magyarok, szomszédainkhoz hasonlóan, készülnek a hideg évszakokra.

A múlt hónaphoz képest itthon közel háromszor annyi ágymelegítőre, közel kétszer annyi radiátorra, valamint melegített autóban használható üléspárnára kerestek rá a felhasználók. Majdnem 50%-os emelkedés figyelhető meg a hóláncoknál is, és ugyanennyi a kutyaházaknál – úgy tűnik, a magyarok az ember legjobb barátjára is gondolnak. Utóbbi egyébként a románokra is igaz, akik emellett termosztátok iránt is jelentős érdeklődést mutattak.

A termosztátok egyébként Szlovákiában is domináltak, ugyanis kétszer többet kerestek rájuk, ahogy elektromos takarókra és kutyaruhákra is. Csehországban majdnem háromszoros volt az érdeklődés a tűzhelyek iránt, és valamennyivel kevesebb a garázsok, a gyereknadrágok, a téli kesztyűk és a hóláncok kategóriáiban. Horvátországban a hidegre való felkészülés az edzéssel függött össze: megugrott a női surranók, a férfi melegítők, az edzőszőnyegek és a futógépek iránti érdeklődés.

Az Árukereső.hu keresései remekül rávilágítanak arra, hogy a lehűléssel együtt a tudatos fogyasztók fókusza is az ehhez kapcsolódó termékekre terelődött, hogy még a komolyabb fagyok előtt felkészüljenek az időszakra.