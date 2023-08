Vigyázz, honnan rendelsz! Mérges skorpió lapult a házhozszállított cipő dobozában

Skorpió is érkezett a rendelt cipővel, alaposan megijesztve a magyar vásárlót. Both Zoltánt vadállatbefogót hívta segítségül, és mint kiderült, szerencsére az állat mérge nem halálos.

Meglepetés ért egy magyar férfit nemrégiben, miután egy külföldi online áruházból rendelt cipőt. A csomagban egy majdnem 6 centiméteres skorpió is lapult.

Both Zoltánt vadállatbefogó a szeretlekmagyarorszag.hu-nak elmesélte, a Facebookon kereste meg a férfi a történtek után. Elmondása szerint nem Magyarországon került bele a cipősdobozba, főleg mivel az be is volt fóliázva.

Mint kiderült, egy olasz skorpió lapult a csomagban, ami elég méretesre meg tud nőni. A faj elterjedt Olaszországban, a Balkán-félszigeten, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten. A faj csípése szerencsére nem halálos, leginkább méh- vagy darázscsípéshez hasonlítható. Az állatnak nem esett bántódása, egy rovargyűjtőnél helyezték el.