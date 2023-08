Durván leárazta a nyár slágertermékeit az Aldi, Lidl, Tesco: óriási sorok lehetnek, mindenki ezeket keresi

A kellemes nyár végi időjárás közepette érdemes lehet még egy, talán utolsó nyári kerti partit tartani, amihez az áruházak is segítenek friss akciós kínálatukkal. Megnéztük a sertéscomb, a paradicsom, a vöröshagyma és a sör árát, és meg is mutatjuk, mit mennyiért szerezhetünk be.

Végre ismét kegyes lesz hozzánk az időjárás augusztus közepén, vagyis az egyik utolsó hétvégén, ami még a nyárból megmaradt. Ilyen körülmények között nyilvánvalóan sokan szerveznének egy jó kis kerti partit a családtagoknak vagy a barátoknak, ehhez azonban nem árt, ha alaposan, előre tervezve beszerezzük a hozzávalókat. A Pénzcentrumnál most újra megnéztük a hipermarketek csütörtökön kezdődő akciós ajánlatait a jól ismert akciós újságokban és az állami árfigyelőn, és segítünk abban, hogy minél olcsóbban szerezhesd be a kellemesnek ígérkező összejövetel kihagyhatatlan hozzávalóit.

Mit igyunk?

Kár lenne letagadni, hogy a kerti partihoz sokan az első szempontok között mérlegelik, hogy innivalóból - alkoholosból és alkoholmentesből egyaránt - mennyit és milyet kellene venni. Az áruházak pedig, ismét ráérezve az igényre, többféle ajánlattal is készültek akciós újságjaikban, bár érdemes megjegyezni, hogy ugyanazt a terméket versenyeztetik mindkét esetben.

A világ talán legnépszerűbb üdítője, a Coca-cola az Aldinál 699 forintba kerül. Ennél valamivel jobban járunk, ha akár a CBA, akár az Auchan kínálatából tesszük a kosarunkba az üdítőt, ebben az esetben ugyanis csak 499 forintba kerül egyesével. A Sparnál pedig 999 forintba kerül egy dupla pakk, vagyis egy műanyag üvegnyi itt is 500 forintra jön ki.

Ha a sört is beszereznénk a nagybevásárláskor, akkor egy igen népszerű márkához juthatunk jó áron. A Pilsner Urquell-t hatos multipackban 2 299 forintért vehetjük az Auchanban. Ennél viszont olcsóbban jövünk ki a Sparban, ahol bár egyesével kell a szatyrokba tenni a félliteres dobozokat, ám ha hat darabot veszünk egyszerre, akkor 345 forintba kerül egyesével. Ezt hattal felszorozva 2 070 forintot kapunk, vagyis szinte megspórolunk egy doboz sört, ha ezt az ajánlatot választjuk.

Az áruházak friss akciós újságjaiért, az ajánlatokért kattints ide!

És mi lesz a menü?

A nyári kerti partikon bár sokan szeretnek különféle grillezőkön eldicsekedni szakácstudományukkal, de talán ugyanennyire népszerű egy klasszikus, bográcsban elkészített pörkölt. Marhalábszárat nem mindenhol találtunk az akciós újságokban, volt viszont - az Árfigyelő segítségével megtalált - sertéscomb, amit most egész jó áron kaphatunk meg. Az árak itt igen változatosak: a Tescónál egy kilót 1 299 forintért kaphatunk, míg innentől csak drágábbak vannak egy kilóra vetítve: az Auchanban 1 379 forintba kerül ugyanez, a Sparnál 1 659 forintért, a Pennyben pedig 1 909 forintért juthatunk hozzá. Az azonban biztos, hogy ha jól készítjük el, akkor utólag biztosan nem fogjuk drágállani sem ezt az árat.

A jó pörköltbe persze vöröshagyma is kell bőven, és e tekintetben is jó híreink vannak. Szintén az Árfigyelőn találtuk meg az árakat, melyek tanúsága szerint az Aldiban a legolcsóbb most a hagyma kilója: itt most 399 forintért vehetjük meg, de nem vészesen drága a többi boltnál sem. Az Auchannál 494, a Tesconál és a Sparnál 499, a Pennyben pedig 599 forint most a vöröshagyma kilója.

Ha mégis a grillezést választjuk, akkor amellé jólesik egy könnyű nyári saláta, ízlés szerint paradicsommal is. Itt is jó híreink vannak, a fürtös paradicsomot most sok boltlánc leakciózta. A kilós fürtös paradicsom a Sparban a legolcsóbb, ahol 349 forintba kerül - egy jelentős leárazás után - az Auchanban és a Lidl-ben 469 forintba kerül ugyanez. Itt a Penny szállt el kicsit az árakkal, ahol 569 forintért vehetünk egy kilónyi fürtös paradicsomot.