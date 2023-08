Fontos bejelentés jött az Auchantól: év végégi ezzel is számoljanak a vásárlók

Augusztustól ismét fizethetünk SZÉP-kártyával az Auchan áruházakban. A SZÉP-kártya az alkohol kivételével minden élelmiszer vásárlására felhasználható lesz, azonban a nem élelmiszer termékekért továbbra sem lehet vele fizetni.

Augusztus elsejétől az Auchan áruházakban is használható az OTP, K&H, MKB SZÉP-kártya. A grillpulton eddig is lehetett velük fizetni a helyben fogyasztott élelmiszerekért, ez egészül ki mától a hideg élelmiszerek vásárlásával. 2023. augusztus 1-jétől az Auchan is csatlakozik a SZÉP-kártya elfogadóhelyek közé, így egészen az év végéig lehetőség lesz a kártya használatára az élelmiszerek vásárlásánál is. A SZÉP-kártya az alkohol kivételével minden élelmiszer vásárlására felhasználható lesz, azonban a nem élelmiszer termékekért továbbra sem lehet vele fizetni. Az áruházlánc mindegyik zsebből történő fizetést elfogadja.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a hagyományos kasszáknál fizetéskor a blokkon, az önkiszolgáló kasszáknál pedig egy külön soron lesz látható, hogy mekkora összeget tesznek ki kosarunkból az élelmiszerek, amit a zsebektől függetlenül le tudunk vonni a SZÉP-kártyáról. A vásárlás többi részét pedig a szokásos módon bankkártyával, vagy készpénzben egyenlíthetjük ki.

A SZÉP-kártyás fizetési lehetőség augusztus 1-jétől az ország összes Auchan áruházában rendelkezésre áll, budapesti régiós kiszállítás esetében pedig az online rendeléseknél is felhasználható. A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy egy hete egy másik áruházlánc, a Penny is elérhetővé tette a SZÉP-kártyás fizetés lehetőségét, ennek részleteiről itt olvashattok.