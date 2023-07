Árverezik Budapest legendás relikviáit: komoly pénzt fizethet, aki venne a Lánchídból

Budapest Főváros Önkormányzata nyilvános, egyfordulós árverésen hirdette meg a Lánchíd régi kandelábereit. Azaz bárki vehet most magának egyet a 14 darab lámpatestből és oszlopból. Az ikonikus híd darabkáinak kikiáltási árai 675 és 1,1 millió forint + áfa között mozognak.

Bárki vehet egyet a Lánchíd régi kandeláberei közül, miután a főváros önkormányzata egy nyilvános, egyfordulós aukció keretében értékesíti azt a 14 lámpatestet és oszlopot, amiket még a felújítás előtt távolítottak el a hídról.

Az árverésen – ami az Építészfórumnak szúrt szemet elsőként – bárki reszt vehet egyébként, aki kiveszi az árverési dokumentációt és elfogadja az abban foglaltakat, valamint kifizeti a 200 ezer forint értékű árverési biztosítékot úgy, hogy az a BFVK Zrt. bankszámláján jóváírásra kerüljünk augusztus elseje éjfélig.

Egyébként az árverésen többféle kandeláberből is válogathatunk: vannak lámpatestből, oszlopból és talapzatból álló komplett, hosszú darabok, illetve kisebbek is, amik mindössze egy lámpatestből és oszlopból áll. A méretükön túl egyébként az is befolyásolja ezeknek a lámpáknak az árát, hogy megvan-e még az eredeti díszítésük. Ez alapján a legolcsóbb darabok kikiáltási ára 675 ezer forint + áfa, míg a legdrágábbé 1,1 millió forint + áfa.