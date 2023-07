Óriási árzuhanás várható a magyar zöldségeseknél: itt fillérekért veheted meg a paradicsomot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Csökkenhet a paradicsom ára a magyar piacon is, részben a holland termelők váltása miatt. Többek között az energiaválság miatt eltolt ültetések ugyanis jelentős változásokat indítottak el. Jelenleg sok paradicsom van a piacon, ami az árakat is lefelé mozgatja, ez pedig a magyar boltokban is megjelenhet – derül ki az 500 szentesi termelőt tömörítő DélKerTÉSZ összefoglalójából.

Strukturális változások indultak el a zöldségpiacon, és még hangsúlyosabbá vált a belföldi - leginkább a diszkont élelmiszerláncok felé történő - értékesítés. Az első öt hónap eredményei alapján az értékesített mennyiség közel 500 tonnával több az egy évvel ezelőttinél, azonban idén is kihívást jelentenek az energiaárak, az inputanyagok ára, illetve megjelennek a kiterjesztett gyártói felelősségi díj jelentette pluszköltségek is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szövetkezet főként paradicsomot és paprikát termesztő tagjai 2023 első öt hónapjában közel 7,5 ezer tonna zöldséget értékesítettek, ez 410 tonnával többet jelent éves szinten. A borús napok száma és a kártevőnyomás miatt az első öt hónapban a fehér paprikánál az értékesített mennyiség némileg elmaradt a tavalyi év azonos időszakában értékesített mennyiségtől, a termelői ár viszont tudott némileg emelkedni. Kiemelkedő emelkedés a hegyes erős paprikánál és a kaliforniai paprika esetében következett be, itt viszont nemzetközi szinten is lényeges áremelkedés történt éves szinten. A paradicsom esetében az értékesített mennyiség 8 százalékkal nőtt, az árakban viszont május végén, június közepén markáns csökkenés ment végbe. EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült: ez valójában a legolcsóbb boltlánc ma Magyarországon A Pénzcentrum összeállította saját vásárlói kosarát, hogy ezen keresztül hétről hétre meg tudjuk vizsgálni, mi mennyibe kerül, és melyik üzlet éppen a legolcsóbb. Paradicsomból ugyanis mostanra csúcsmennyiség érhető el a boltokban nemzetközi szinten is. Az energiaválság miatt a pótmegvilágított üvegházakból lényegesen kevesebb működött például Hollandiában is, ahol részben emiatt, részben a paradicsomot sújtó úgynevezett jordán (ToBRFV) vírus miatt eltolták az ültetéseket. Így májusra, júniusra a rengeteg elérhető termék árnyomást okoz. Az árak június végével érhetik el a mélypontot a nemzetközi piacokon, ami a magyar piacra is begyűrűzhet. Energiaárak, műtrágya, források A szakember hozzátette, hogy az idén is kell számolni negatív behatásokkal és kihívásokkal. A termelőknél a műtrágyakészletek kezdenek kimerülni, itt azonban vannak biztató jelek, hogy jó áron tudják majd újra kötni ezeket a szerződéseket. A termelők egy részét a tavaly év végén kötött energiaárak is sújtják, így szükség lenne egy olyan szabályozásra, amely kedvezményes mezőgazdasági energiaárat biztosítana. Így tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá válhatnak az energiakiadások és hatékonyabbá tehető a termelés. Ma ez sajnos az energiaigényes kertészeti ágazat részére nem érhető el. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke szerint a fejlesztésekhez elengedhetetlenek a mezőgazdasági termelők számára elérhető források és szükség lenne olyan hitelprogramra is, amelyet kifejezetten az energiahatékonysági beruházásokra fordíthatnának a termelők. Az energiafelhasználás diverzifikálása ugyanis fontos cél, amely a termelők versenyképességét segítené. Jön az EPR-díj, emelkednek a költségek A termelők helyzetét tovább nehezíti, hogy július elsejétől életbe lépett a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR). Az EPR-díj többszörösen magasabb, mint az eddigi környezetvédelmi termékdíj, a díj bevezetése pedig jelentős pluszköltséget jelent a gazdák számára, és ez megjelenhet az árakban. A jelenlegi szabályokkal és díjtételekkel ugyanis 6-7-szeresére nőnek a kötelezettségek, amiket a termelőknek meg kell fizetniük. A szabályozásnak még több kérdéses részlete van, ilyen például a rendeletben nem egyértelmű újrahasználható rekeszek utáni díjfizetés kérdése, vagy az alternatív, lebomló csomagolások használatának jelenleg nem ösztönző szabályozása.

Címlapkép: Getty Images

