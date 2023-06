Többezer terméket értékelt le az Auchan: ezeket a termékeket veheted meg az ár töredékéért

A KSH adatai szerint tavaly április óta a fogyasztói árak 24%-kal emelkedtek, ami jelentős anyagi többletköltséget jelent a háztartásoknak. Az Auchan üzletpolitikájában azonban az egyik fő szempont a vásárlóerő megőrzése, ezért kétféleképpen: tartósan és permanens akciókkal is igyekeznek mérsékelni a hazai lakosság terheit. Hetente 3000 terméket akciósan adnak, az év eleje óta pedig tartósan 5000 terméknek vitték lejjebb az árát.

Egy nagyobb bevásárlást már mindenképpen érdemes tudatosan átgondolni és elkerülni az impulzív döntéseket. Ehhez jó, ha mindig előre tájékozódunk az aktuális árakról, akciókról és promóciókról. Az Auchanokban minden héten 3000 terméket adnak jóval kedvezőbben az eredeti árnál. Hogy az adott héten melyik 3000 termékhez lehet jutányosabban hozzájutni, arról az Auchan akciós újságokból lehet előre tájékozódni, és megtervezni, hogy éppen mivel érdemes feltölteni a háztartást. Az árcsökkenés mértéke esetenként 40%-os is lehet. A termékkörök változatosak, az élelmiszerek mellett a háztartási és tisztítószereket, kozmetikumokat és egyéb nem élelmiszer termékeket is érintik az árleszállítások.

A hetente változó, de mindig 3000 terméket érintő OkAuchan ajánlat feltűnő, piros-sárga színű árjelzésekkel jelenik meg az áruházakban, amelyek a többi nagy bolthálózattal összehasonlítva is kedvezőek. Sok esetben a diszkontláncokkal is felveszik a versenyt, amihez azonban az Auchannál egy sokkal szélesebb kínálat társul, élelmiszerekből és nem élelmiszer termékekből egyaránt akár a hazai, akár a nemzetközi márkákat nézzük. Nem véletlen, hogy az Auchan gyakran kerül ki a legolcsóbb áruházláncként a független ár-összehasonlításokból.

A csütörtöktől csütörtökig terjedő OkAuchan ajánlat jelenleg több termékkört is érint. Néhány példa, amit a hét közepéig, azaz a következő OkAuchan ajánlatig lényegesen olcsóbban lehet megvenni az Auchanban: A 400 grammos Auchan kedvenc teljes kiőrlésű kenyeret most 33 %-kal, az Izsáki, 200 grammos 8 tojásos cérnametéltet 40 %-kal, az Öcsi szeletelt, füstölt, gyorspácolt 500 grammos bacon szalonnát 49 %-kal kedvezőbben szerezhetjük be az áruházlánc üzleteiben. Az Ammerlander 125 grammos trappista sajt kedvezményes ára 449 Ft lesz, a 90 grammos Nádudvari borjúmájas 199 Ft-ba, a 250 grammos Jogobella ivójoghurt 179 Ft-ba kerül.