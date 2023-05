Olcsó, nyári ételek a forró hétköznapokra: így játszhatod ki most a horrordrágulást

A lassuló élelmiszerinfláció ellenére a hazai árak továbbra is az Európában tapaszttalható drágulás éllovasává teszik Magyarországot. Szinte lehetetlen mostanában ésszerű keretek közt megúszni egy bevásárlást és ez minden bizonnyal a nyári hónapokban is így marad. A szezon beköszöntével azonban kezdetét veszi a kormány által beharangozott kötelező akció, mellyel párhuzamosan az árstoppos termékek is megmaradnak. Ezen termékek árát vizsgáltuk meg különböző élelmiszer üzletekben és összeállítottunk hat kifejezetten olcsó receptet a könnyed, húsmentes ételektől a hűsítő finomságokig.

Noha januári csúcshoz képest ugyan már lassul a 20 hónapig tartó élelmiszerinfláció, a 37,9 százalékos érték még így is kiemelkedő Európában. A kontraszt akkor érződik igazán, ha az Európai Bizottság adatait vesszük viszonyítási alapul, melyek szerint egyik tagállamban sem emelkedett 30 százalék fölé az élelmiszer-infláció, kivéve Magyarországon, ahol decemberben a 44,8 százalékot is elérte – bizonyos termékek esetében pedig 100 százalékos drágulást tapasztalhattunk. Az alapvető élelmiszerek közül jelentősen drágult a kenyér (80,6 százalék), a tojás (79,4 százalék), a vaj és vajkrém (76,6 százalék), a sajt (76,1 százalék), a tejtermékek (75,8 százalék), az édesipari lisztesáru (73,8 százalék), a sort pedig folytathatnánk.

Jelenleg úgy tűnik, hogy az enyhülő infláció ellenére az 1-2 évvel ezelőtti áraknak már búcsút inthetünk. Hiába kezdték el csökkenteni a nagyobb áruházak egyes termékeik, például a vaj és trappista árát 20-25 százalékkal, továbbra is lényegesen többet fizetünk, mint egy évvel ezelőtt. Így amennyiben spórolni szeretnénk a tudatosabb vásárlás és táplálkozás, az olcsóbbnak számító alapanyagok beszerzése, a rendszeres főzés vagy akár a határon túli bevásárlás jelentheti a menekülőutat. A június 30-ig meghosszabbított árstopos termékek mellett a kormány nemrég egy új intézkedést is bejelentett, mellyel még egy kicsit vissza tudjuk vágni a kasszánál fizetett végösszeget.

Árstoppos termékek:

kristálycukor;

búzafinomliszt (BL 55);

finomított napraforgó-étolaj;

házi sertéscomb;

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég;

2,8% zsírtartalmú UHT tehéntej;

tyúktojás;

étkezési burgonya, az újburgonya kivételével.

Az új döntés értelmében a boltoknak legkésőbb június 1-ig kötelező lesz akciókat bevezetni az alapvető élelmiszerekre. Ezeket 20 kategóriába kell majd besorolni, mindegyik körből hetente legalább egy terméket kell minimum 10 százalékkal leárazni az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához képest. Az akció egy héten át tart, a következő héten pedig jön a következő akció. Fontos adalék, hogy az ártsop ettől függetlenül érvényben marad, így ezekre a termékek nem szerepelhetnek az akcióban.

Kötelező akciós terméktípusok Termékkategória megnevezése 1 Baromfihús 2 Sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek 3 Hal, halkonzerv 4 Húskészítmények 5 Tej, tejfől és helyettesítői 6 Joghurt és egyéb savanyított készítmények 7 Egyéb tejtermék 8 Sajt 9 Vaj, margarin és készítményei 10 Egyéb zsiradékok (növényi és állati) 11 Kenyér 12 Péksütemények 13 Száraztészta, rizs, egyéb cereáliák 14 Liszt, cukor, tartósított lisztesáru 15 Friss zöldség 16 Friss gyümölcs 17 Gyümölcs-, zöldséglé 18 Készételek, fűszerek, ételízesítők 19 Kávé, tea 20 Ásványvizek és üditőitalok

Ha változatosan szeretnénk enni, akkor természetesen nem szorítkozhatunk kizárólag a fenti termékekre, de ha ezekre az összetevőkre építjük a nyári ételeinket és néhány egyéb alapanyagot is hozzácsapunk a recepthez, akkor már egészen kellemes menüt állíthatunk össze, legyen szó előételről, főételről vagy desszertről. Egy korábbi cikkünkben már bemutattuk, hogy milyen sokféle étel készíthető el az árstoppos termékekből, most ezeket bővítjük ki néhány nyári aktualitással. Sorra vettük az árstoppos és a kötelező akcióban résztvevő termékeket (és néhány plusz hozzávalót) és összeállítottunk egy változatos menüsort, melynek nagy része a nyári melegben is tökéletes választás lehet.

Előétel: Görögdinnyeleves mentával

Ugyan a görögdinnye szezonja jellemzően június végén indul, a különböző áruházak polcain már most is megtalálható sokak kedvenc nyári gyümölcse. Az Aldiban és a Lidl-ben egyaránt 30 százalékkal kedvezményesebb áron juthatunk hozzá, így mindössze 350 forintot fizetünk kilójáért. A nyári kánikulában az egyik legjobb választás lehet a dinnye, hiszen magas víztartalmának hála remekül hidratál, ráadásul számtalan módon felhasználhatjuk. Grillezhetjük, salátát vagy sorbet készíthetünk belőle, de egy hűsítő levest is varázsolhatunk belőle. Mellé citromlevet (opcionálisan limelevet), mentát, egy általunk megfelelőnek ítélt édesítőt és gyömbért is rakhatunk bele. Magozással, felkockázással és turmixolással együtt is pillanatok alatt összedobhatjuk.

Előétel: Tejszínes barackleves

Ha a görögdinnye leveshez képest konzervatívabb előételre vágyunk, de nem mondanánk le a hűsítő élményről, akkor a tejszínes barackleves lehet a megoldás. Jelenleg a Lidl-ben a Bio őszibarack 20 százalékkal olcsóbban, 799 forintért szerezhető be fél kilója, az Auchanban pedig ugyanekkora kiszerelésért 598 forintot kell fizetnünk. Ha nincs ellenünkre, akkor nektarint is használhatunk alapanyagként – a Tescoban jelenleg 40 százalékkal van leárazva, így mindössze 599 forintot kóstál fél kilója. A többi hozzávaló nagy részét árstoppos vagy a kötelező akcióban részt vevő termékekből is beszerezhetjük. Amire szükségünk lesz még: cukor, főzőtejszín, citromhéj, vaníliás cukor, fahéj, szegfűszeg.

Főétel: Paprikás zöldborsófőzelék

Ha egy fokkal kiadósabb, de még mindig nem túl nehéz ételt szeretnénk, akkor bátran ajánlható a paprikás zöldborsófőzelék, aminek szintén számos hozzávalóját tudjuk megszerezni kedvezményes áron, illetve, ami most éppen nem is akciós, mint például a zöldborsó, az szintén megfizethető áron megvásárolható. Ezen kívül fokhagymára, lisztre, pirospaprikára, olajra és petrezselyemre lesz szükség, a fasírthoz pedig sertés marha darálthúsra, melyet a Tescoban Clubcard felmutatása esetén 1619 forint helyett 1399 forintért szerezhetünk be. A szintén kötelező akcióban majd elérhető zsemle (vagy más pékáru), az árstoppos tojás mellé hagymára, fokhagymára, fűszerpaprikára, sóra, borsra és étolajra lesz szükségünk.

Főétel: Almával töltött csirkemell burgonyapürével

Ha még testesebb ételre vágyunk, de szeretnénk feldobni valami olcsó gyümölccsel akkor az alma lehet a megfelelő választás. Habár ez a gyümölcs is megsínylette az aszályos időszakot, ami miatt kevsebb volt a termés és tavaly óta 18 százalékkal drágult (a járvány óta pedig több mint 50 százalékkal) kilós átlagára még mindig beszerezhető néhány helyen 500 forintért – igaz ennél jellemzőbb a 600-700 forint körüli ár. Az alma nagyon sokoldalú alapanyag a konyhában, készülhet belőle például almaleves, almás palacsinta vagy tócsni, vagy almáskalács, melyek egy kiadós leves után főételként is megállják a helyüket – írtuk egy korábbi cikkünkben. Az árstopos csirkemellet bármelyik nagyáruházban megvásárolhatjuk, csakúgy, mint a finomlisztet, tojást és tejet vagy olajat, de zsemlemorzsáért és a lilahagymáért sem kell vagyonokat a pénztárnál hagynunk. A burgonyapürében szintén olcsóbb alapanyagokat használunk, a burgonya árstoppos, a tejföl 39 százalékos leárazás után 499 forint az Auchanban, a 250 grammos margarin pedig mindössze 399 forint a Lidlben.

Brunch: Shakshuka (izraeli lecsó) házi pitával

Ha főétel helyett a brunchos-vonalat preferáljuk vagy csak szeretnénk valami gyorsan elkészíthető, könnyű, mégis laktató ételt enni, akkor a shakshuka, másnéven izraeli lecsó remek választás lehet, főként, ha még pitát is készítünk hozzá. Ebben az ételben az a nagyszerű, hogy sokféleképpen elkészíthető, rakhatunk bele padlizsánt, cukkinit vagy mézet, de pénztárcabarát verziót is választhatunk. Az alapot természetesen az árstoppos tojás szolgáltatja, ehhez jönnek az akciós cukkini, ami a Lidl-ben 35 százalékkal van leárazva, vagyis 499 forintért vehetjük meg kilóját. A fürtös paradicsom kilóját szintén 30 százalékkal olcsóbban, 695 forintért szerezhetjük be ugyanitt, míg a Sparban 40 százalékkal olcsóbban 479 forintért tehetjük a kosarunkba a fürtös bébiparadicsomot. A hagyma a Tescoban jelenleg 20 százalékkal olcsóbb (479 forint), de minden bizonnyal a kötelező akció keretében máshol is elérhető lesz majd, csakúgy, mint a többi hozzávaló egy része. Ezek listája: olaj, só, bors, fokhagyma, paradicsompüré, kaliforniai paprika, chilipaprika (opcionális). A pitához pedig lisztre, élesztőre, vízre, cukorra, sóra és olajra lesz szükségünk

Desszert: Görögdinnyés sorbet

A kellemesen meleg nyárestéken szinte kihagyhatatlan valami hűsítő édesség, ami még jobb, ha még olcsó is. A korábban már említett görögdinnyés sorbet pontosan ilyen desszert, amit nagyon egyszerű elkészíteni és kifejezetten kevés alapanyag kell hozzá: felkockázott és fagyasztott görögdinnye, illetve banán adja az alapot. Ez utóbbi 26 százalékkal olcsóbb most a Sparban, így 499 forintért rakhatjuk a kosarunkba. Emellett már csak ízlés szerint cukrot, citromot és vaníliáscukrot kell belerakni, majd 5-6 órára a mélyhűtőbe rakni.