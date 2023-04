Letarolja a magyar konyhákat ez az újítás: iszonyat pénzeket spórolnak a horrordrágulás óta?

2021 és 2022 decembere között megháromszorozódott az érdeklődés a forrólevegős sütők iránt Magyarországon. Jankó Ádám airfryer szakértő arról beszélt, az olaj árának emelkedése és az egészségtudatos életmód egyre nagyobb népszerűsége erősíti a keresletet, hiszen az ételek akár 90 százalékkal kevesebb zsiradékkal készíthetők el a forrólevegős fritőzökben, mint a hagyományos sütőkben. Úgy véli, az innovatív termék előnyei miatt néhány éven belül minden konyhának alapkelléke lesz az airfryer.

Európa-szerte egyre keresettebbé válnak a forrólevegős sütők, Németországban például már a hűtőkhöz és a mikrohullámú sütőkhöz hasonlóan a legtöbb háztartásban megtalálható egy ilyen készülék, amelynek piaca az exponenciális növekedés után egy magasan stagnáló szintet hoz.

Ez a folyamat látványosan elindult hazánkban is: a Google Trends adatai alapján 2021 és 2022 decembere között megháromszorozódott a keresések száma az airfryerre - mutatot rá Jankó Ádám, a Cosori Magyarország airfryer szakértője. A cég tavaly indult Facebook-csoportja is több mint 14 ezer tagot számlál már, vagyis a perifériáról egyértelműen a fókuszba került ez a termékkategória.

Olajat sem kell venni, és áramot sem fogyaszt annyit

A szakember a forrólevegős fritőzök iránti keresletrobbanás mögötti okok között említette, hogy a háború alatt kialakult élelmiszerinfláció miatt bizonyos alapanyagokat próbál mással helyettesíteni a lakosság. Ilyen az olaj is, amelynek az ára az egekbe szökött. „Mivel az airfryer használatához nem szükséges olaj, így a hagyományos sütőkhöz képest 90 százalékkal kevesebb zsiradékkal is készülnek benne az ételek. Vagyis nem szükséges hozzá drága olajat venni, aminek a hírek szerint 1100 forint is lehet majd az ára idővel a boltokban a mostani árstopos 750 forint helyett” – fogalmazott.

Jankó Ádám beszélt arról is, az emberek már a rezsiváltozás előtt is elkezdtek odafigyelni az energiatakarékosságra, és ebbe a tendenciába is tökéletesen beillenek az airfryerek. Mint mondta: miközben egy átlagos elektromos sütő 3000 watton működik, addig egy forrólevegős sütő fogyasztása terméktől függően csak 1400 és 1700 watt között alakul. Az airfryerek áramfelhasználása tehát jóval alacsonyabb, hiszen előmelegítésre sincs szükség, egy grillcsirke pedig feleannyi idő alatt megsül benne, mint egy hagyományos sütőben.

A nagyobb airfryereké lesz a jövő

A szakértő kiemelte azt is, hogy az airfryer az egészségtudatos életmódot is kiválóan támogatja pont az olajmentesség miatt. Jól látszik az is, hogy amelyik országban egészségesebben élnek az emberek, ott jobban erősödött a termékkategória iránti kereslet is. Emellett azoknak is kifejezetten hasznos lehet, akiknek korábban a rohanó hétköznapokban nem volt idejük főzni, hiszen a komforteszköz rendkívül gyors és sütés közben mást is lehet csinálni, nem kell ott állni fölötte.

Ami a jövőt illeti, Jankó Ádám emlékeztetett, a forrólevegős sütők első modelljei körülbelül egy évtizede jelentek meg a piacon, és már azóta is hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Az első eszközökben még körbe-körbe pörgött egy lapát, ezzel 50 perc alatt lehetett átsütni például a krumplit. Ma már ugyanezt az eredményt 12-13 perc alatt el lehet érni. Végezetül elmondta, hogy véleménye szerint

a piac az elkövetkező években a nagyobb forrólevegős sütők felé fog eltolódni, hogy minél nagyobb mennyiséget tudjon helyettesíteni egy vasárnapi ebédnél.